Сторонников Собчак заподозрили в экстремизме в Ростове

Posted 16 января 2018, 15:00
Published 16 января 2018, 15:00
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Представители "Открытой России" прилетели в Ростов из столицы, чтобы провести семинар, касающийся того, как себя вести с полицией во время уличных массовых мероприятий. Семинар должен был состояться в ростовском штабе Ксении Собчак.
"Нас 2,5 часа опрашивали, затем изъяли все брошюры. В протоколе, который нам вручили, написано, что листовки изымаются для того, чтобы провести экспертизу. Полицейские также объяснили, что сейчас слишком много экстремистской литературы в Ростове, поэтому и ведется такая тщательная проверка", - отметил Соловьев.
В линейном управлении ГУ МВД России на транспорте пока официально не комментируют задержание правозащитников.