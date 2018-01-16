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Posted 16 января 2018, 15:00

Published 16 января 2018, 15:00

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Сторонников Собчак заподозрили в экстремизме в Ростове

16 января 2018, 15:00
В аэропорту Ростова-на-Дону во вторник сотрудники полиции задержали по подозрению в экстремизме сторонников Ксении Собчак - председателя движения "Открытая Россия" Александра Соловьева и менеджера организации Полину Немировскую, сообщил RostovGazeta Соловьев.

Представители "Открытой России" прилетели в Ростов из столицы, чтобы провести семинар, касающийся того, как себя вести с полицией во время уличных массовых мероприятий. Семинар должен был состояться в ростовском штабе Ксении Собчак.

"Нас 2,5 часа опрашивали, затем изъяли все брошюры. В протоколе, который нам вручили, написано, что листовки изымаются для того, чтобы провести экспертизу. Полицейские также объяснили, что сейчас слишком много экстремистской литературы в Ростове, поэтому и ведется такая тщательная проверка", - отметил Соловьев.

В линейном управлении ГУ МВД России на транспорте пока официально не комментируют задержание правозащитников.

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