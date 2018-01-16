Сторонников Собчак заподозрили в экстремизме в Ростове

"Нас 2,5 часа опрашивали, затем изъяли все брошюры. В протоколе, который нам вручили, написано, что листовки изымаются для того, чтобы провести экспертизу. Полицейские также объяснили, что сейчас слишком много экстремистской литературы в Ростове, поэтому и ведется такая тщательная проверка", - отметил Соловьев.