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Posted 24 января 2018, 08:09

Published 24 января 2018, 08:09

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Несостоявшегося террориста приговорили к 10 годам в Ростове

24 января 2018, 08:09
Сюжет
Новости Ростова
В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове в среду обвиняемого в содействии террористической деятельности и участии в нем Абдурахима Мухидинова осудили на 10 лет лишения свободы, рассказала RostovGazeta секретарь суда Алена Катькало.

Абдурахим Мухидинов в июне 2017 года через Интернет познакомился с вербовщиками в ИГИЛ (запрещена в РФ) и решил также вступить в ряды террористов в Иране. Для этой цели Мухидинов купил билеты на самолет, он намеревался прилететь в Армению из Ростова, а оттуда попасть в Афганистан. Однако в ростовском аэропорту мужчину задержали. Кроме того, осужденный пытался завербовать гражданина к участию в ИГИЛ.

"Мухидинов проведет в колонии строгого режима 10 лет", - прокомментировала Катькало.

#Новости Ростова#Новости
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