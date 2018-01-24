Несостоявшегося террориста приговорили к 10 годам в Ростове

Абдурахим Мухидинов в июне 2017 года через Интернет познакомился с вербовщиками в ИГИЛ (запрещена в РФ) и решил также вступить в ряды террористов в Иране. Для этой цели Мухидинов купил билеты на самолет, он намеревался прилететь в Армению из Ростова, а оттуда попасть в Афганистан. Однако в ростовском аэропорту мужчину задержали. Кроме того, осужденный пытался завербовать гражданина к участию в ИГИЛ.