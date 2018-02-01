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Posted 1 февраля 2018, 06:23

Published 1 февраля 2018, 06:23

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

ГК "Ростов-Дон" разгромил московский "Луч"

1 февраля 2018, 06:23
Гандбольный клуб "Ростов-Дон" с разгромным счетом выиграл у московской команды "Луч", итог матча - 32:14, информирует горадминистрация.

Первыми счет открыли ростовчанки на третьей минуте. К восьмой минуте в матче было забито всего три гола. Москвичкам в первый раз удалось забить только на 10-й минуте.

Вратарь "Ростов-Дона" в первой половине игры смогла отбить 12 мячей из 15. На перерыв команды ушли со счетом 15:3 в пользу ростовчанок.

Во втором тайме ситуация не изменилась и "Ростов-Дон" одержал победу.

Матч состоялся в рамках чемпионата РФ. Теперь 3 февраля ростовчанки сыграют с клубом "Крим Меркатор" из Словении в рамках Лиги чемпионов.

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