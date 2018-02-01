Новый поезд будет за четыре часа доезжать от Ростова до Москвы

Posted 1 февраля 2018,, 14:47
Published 1 февраля 2018,, 14:47
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
По его данным, скорость движения по новой двухпутной магистрали "Москва - Ростов-на-Дону - Адлер" будет свыше 200 км/ч. "Соответствующее время в пути между Москвой и Адлером составит около восьми часов, в том числе от Москвы до Ростова-на-Дону время в пути составит около четырех часов", - отметил замминистра.
Он сообщил, что магистраль пройдет через 10 муниципалитетов и три города Ростовской области: Ростов, Шахты, Каменск-Шахтинский. Предполагаемый срок сдачи, по его словам, это 2035 год.
Сейчас добраться на поезде из Ростова до Москвы можно минимум за 15,5 часов.