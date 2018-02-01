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Posted 1 февраля 2018, 20:02

Published 1 февраля 2018, 20:02

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Серийный летающий автомобиль покажут на автосалоне в Женеве

1 февраля 2018, 20:02
Организация PAL-V в Женеве представит серийную летающую машину, которая сможет перевозить двух человек, информирует "Коммерсант".

"Автомобиль сможет проехать по земле более 1,3 тысячи километров, по воздуху пролетит 500 километров. Для езды он будет применять двигатель мощностью 100 "лошадок", для полетов - 200-сильный мотор", - сказано в публикации.

Для взлета авто необходим участок в 180 метров. Для посадки ему нужна дорога в 30 метров.

По данным издания, стоимость машины составляет 300 тысяч долларов. Это примерно 17 миллионов рублей. В эту стоимость входит курс по эксплуатации.

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