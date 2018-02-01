Серийный летающий автомобиль покажут на автосалоне в Женеве

Posted 1 февраля 2018, 20:02
Published 1 февраля 2018, 20:02
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
"Автомобиль сможет проехать по земле более 1,3 тысячи километров, по воздуху пролетит 500 километров. Для езды он будет применять двигатель мощностью 100 "лошадок", для полетов - 200-сильный мотор", - сказано в публикации.
Для взлета авто необходим участок в 180 метров. Для посадки ему нужна дорога в 30 метров.
По данным издания, стоимость машины составляет 300 тысяч долларов. Это примерно 17 миллионов рублей. В эту стоимость входит курс по эксплуатации.
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