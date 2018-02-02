Соседи в Шахтах "воюют" за землю 10 лет из-за подписи зомби

Семья Зориных приобрела дом у Тимофеевых в 2011 году. С тех пор соседи никак не могут договориться о "потерянных" и "приобретенных" сантиметрах земли из-за якобы фальшивой подписи в документах межевания.
"Тимофеевы «наступают» на наш участок слева на один метр, а мы, соответственно, «захватили», судя по бумагам, 40 сантиметров земли у соседей справа. Все из-за того, что в 2011 году сосед по фамилии Хорошевский, который умер в 1996 году, подписал документы межевания. Спросите как? Вот и мы не знаем. Он восстал с того света и подписал бумаги", - говорит Зорина.
Акт согласования межевания земли, из-за которого соседи никак не могут договориться, подписали также еще несколько семей. Все соседи в один голос твердят - Хорошевского давно нет в живых, он не мог поставить свою подпись в документе, продолжает Зорина.
"Однако доказать эту простую истину не представляется возможным. Полиция даже провела экспертизу, которая показала, что подпись, скорее всего, поддельная. А дело возбуждать никто не собирается за давностью лет. Куда я только не обращалась, в какие только ведомства не писала заявления, все безрезультатно", - говорит Зорина.
В экспертизе подписи в копии акта согласования границ земельного участка от 23 июля 2007 года говорится о том, что, вероятно, подписи выполнены не Хорошевским С. А., а другим лицом.
Однако в документе отмечается, что при оценке результатов сравнительного исследования установлено, что ни совпадения, ни различия не могут служить основанием для положительного или отрицательного вывода.
"Объясняется это тем, что совпадения признаков не образуют индивидуальной или близкой к ней совокупности, поскольку относятся к часто встречающимися в почерках разных лиц. В связи с этим, не представляется возможным ответить на вопрос, кем выполнены подписи от имени Хорошевского", - говорится в документе.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, что из-за ошибки в документах межевания две семьи не могут поделить в судах 60 сантиметров земли вот уже более семи лет.