Соседи в Шахтах "воюют" за землю 10 лет из-за подписи зомби

"Тимофеевы «наступают» на наш участок слева на один метр, а мы, соответственно, «захватили», судя по бумагам, 40 сантиметров земли у соседей справа. Все из-за того, что в 2011 году сосед по фамилии Хорошевский, который умер в 1996 году, подписал документы межевания. Спросите как? Вот и мы не знаем. Он восстал с того света и подписал бумаги", - говорит Зорина.