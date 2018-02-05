Эксперт назвал глупостью прогноз о том, что в Ростове будут субтропики

Posted 5 февраля 2018,, 11:24
Published 5 февраля 2018,, 11:24
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
"Кто выдал информацию, что тут будут субтропики, будет расти чай, мандарины и что это подтверждается погодой декабря? Это глупость несусветная", - сказал Лурье. Он не уточнил, почему считает прогноз неправдоподобным. "Глупости очень трудно комментировать, поэтому я на эту тему не хочу разговаривать", - добавил специалист.
По информации ряда местных СМИ, эксперты спрогнозировали, что через 30 лет на территории Ростовской области будут субтропики. Они добавили, что теоретически можно будет вырастить чай и мандарины, февраль перестанет быть зимним месяцем, а часть населения переедет в привычную, более прохладную зону.