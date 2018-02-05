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Posted 5 февраля 2018,, 11:24

Published 5 февраля 2018,, 11:24

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Эксперт назвал глупостью прогноз о том, что в Ростове будут субтропики

5 февраля 2018, 11:24
Глупостью является прогноз о том, что в Ростовской области через 30 лет можно будет выращивать чай и мандарины, как об этом сообщает ряд СМИ, считает доктор географических наук Петр Лурье.

"Кто выдал информацию, что тут будут субтропики, будет расти чай, мандарины и что это подтверждается погодой декабря? Это глупость несусветная", - сказал Лурье. Он не уточнил, почему считает прогноз неправдоподобным. "Глупости очень трудно комментировать, поэтому я на эту тему не хочу разговаривать", - добавил специалист.

По информации ряда местных СМИ, эксперты спрогнозировали, что через 30 лет на территории Ростовской области будут субтропики. Они добавили, что теоретически можно будет вырастить чай и мандарины, февраль перестанет быть зимним месяцем, а часть населения переедет в привычную, более прохладную зону.

Хотели бы выращивать мандарины?
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