Эксперт назвал глупостью прогноз о том, что в Ростове будут субтропики

"Кто выдал информацию, что тут будут субтропики, будет расти чай, мандарины и что это подтверждается погодой декабря? Это глупость несусветная", - сказал Лурье. Он не уточнил, почему считает прогноз неправдоподобным. "Глупости очень трудно комментировать, поэтому я на эту тему не хочу разговаривать", - добавил специалист.