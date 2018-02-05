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Posted 5 февраля 2018, 06:41

Published 5 февраля 2018, 06:41

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

"Ревизолушка" принесла свинью в Минобразования Ростовской области

5 февраля 2018, 06:41
Ведущая программы "Ревизолушка" побывала с проверкой в общежитии Новочеркасского геологоразведочного колледжа Ростовской области, после чего принесла свинью в министерство образования региона, запись передачи появилась в Интернете.

Ведущая Ирина Ух проверила состояние общежития и нашла множество нарушений. В том числе недочеты с пожарной безопасностью, неудовлетворительное состояние туалетов, кухни. С потолка капала вода.

Далее Ух вместе со своей командой взяла поросенка, написала на нем "студент" и принесла в здание министерства. Она показала животное помощнику главы министерства Юлии Болсун и заявила, что к студентам в общежитии относятся именно так.

После этого свинью показали следующему чиновнику, он заявил, что информации о неудовлетворительном состоянии здания у него нет. Также мужчина пообещал, что в ближайшее время в общежитии побывает комиссия с осмотром.

Ух заявила, что будет обращаться к главе РФ Владимиру Путину.

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#Культура#Новости#Видео
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