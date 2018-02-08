Обновленную модель Fabia показала Skoda

Posted 8 февраля 2018, 09:57
Published 8 февраля 2018, 09:57
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"У машины появилась новая светодиодная оптика, изменились капот и колесные диски. В салоне есть сенсорный дисплей", - говорится в публикации.
Объем мотора будет составлять один литр, мощность - 110 "лошадок". В авто появятся несколько новых систем безопасности. В том числе система аварийного торможения и функция помощи при парковке.
Премьера автомобиля состоится в Женеве. В России эта модель не представлена.
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