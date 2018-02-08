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Posted 8 февраля 2018, 09:57

Published 8 февраля 2018, 09:57

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Обновленную модель Fabia показала Skoda

8 февраля 2018, 09:57
Автопроизводитель Skoda рассекретил улучшенный хэтбчек Fabia, его продажи в Европе начнутся в 2018 году, информирует издание Autonews.ru.

"У машины появилась новая светодиодная оптика, изменились капот и колесные диски. В салоне есть сенсорный дисплей", - говорится в публикации.

Объем мотора будет составлять один литр, мощность - 110 "лошадок". В авто появятся несколько новых систем безопасности. В том числе система аварийного торможения и функция помощи при парковке.

Премьера автомобиля состоится в Женеве. В России эта модель не представлена.

р1

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#Общество#Новости#Видео
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