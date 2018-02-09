Глаза обнаружили у глубоководных морских звезд

"На такой глубине живые организмы уже мало зависят от фотосинтеза", - сказано в публикации.
Глаза есть у морских звезд, обитающих на меньшей глубине, но они у них примитивные. Глаза же глубоководных видов оказались на удивление сложными.
В частности, Novodinia americanа имеет достаточное для создания изображения в несколько сотен пиксель количество омматидиев (отдельных единиц фасеточных глаз). Для морских звезд это очень высокий показатель.
По предположению ученых, глаза в сочетании с биолюминесценцией глубинным морским звездам служат для обмена информации и поиска половых партнеров. Отмечается, что столь сложных процессов у примитивных организмов ранее не обнаруживали.
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