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Posted 12 февраля 2018, 13:21

Published 12 февраля 2018, 13:21

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Бизнесменов Ростовской области начнут штрафовать за небезбарьерную среду

12 февраля 2018, 13:21
Бизнесменов Ростовской области с 2018 года начнут штрафовать за неорганизацию на территории мест расположения их офисов безбарьерной среды для инвалидов, сообщила замминистра труда и соцразвития региона Ольга Исаенко.

"Очень часто мы наблюдали инертное отношение некоторых бизнесменов, чиновников, других ответственных лиц к данной проблеме, которые понимали, что неприспособить здание или улицу не такое уж серьезное нарушение. В первую очередь это было связано с отсутствием систематического контроля", - пояснила она.

С этого года при осуществлении проверок контролирующие ведомства будут обращать внимание также на наличие на предприятии проездов для маломобильных групп населения. "Количество проверок не увеличится, но в число факторов, на которое нужно обращать внимание, войдет также доступность для инвалидов", - пояснила Исаенко.

По ее словам, в ряде районов региона по-прежнему остаются сложности в организации передвижения для инвалидов. "Неправильные пандусы в магазинах, высокие бордюры, необорудованные остановочные комплексы. Даже если объект, куда направляется инвалид, адаптирован, добраться до него без посторонней помощи сложно", - сказала она.

#Экономика#Новости
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