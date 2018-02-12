Бизнесменов Ростовской области начнут штрафовать за небезбарьерную среду

Posted 12 февраля 2018, 13:21
Published 12 февраля 2018, 13:21
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"Очень часто мы наблюдали инертное отношение некоторых бизнесменов, чиновников, других ответственных лиц к данной проблеме, которые понимали, что неприспособить здание или улицу не такое уж серьезное нарушение. В первую очередь это было связано с отсутствием систематического контроля", - пояснила она.
С этого года при осуществлении проверок контролирующие ведомства будут обращать внимание также на наличие на предприятии проездов для маломобильных групп населения. "Количество проверок не увеличится, но в число факторов, на которое нужно обращать внимание, войдет также доступность для инвалидов", - пояснила Исаенко.
По ее словам, в ряде районов региона по-прежнему остаются сложности в организации передвижения для инвалидов. "Неправильные пандусы в магазинах, высокие бордюры, необорудованные остановочные комплексы. Даже если объект, куда направляется инвалид, адаптирован, добраться до него без посторонней помощи сложно", - сказала она.