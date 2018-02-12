Бизнесменов Ростовской области начнут штрафовать за небезбарьерную среду

"Очень часто мы наблюдали инертное отношение некоторых бизнесменов, чиновников, других ответственных лиц к данной проблеме, которые понимали, что неприспособить здание или улицу не такое уж серьезное нарушение. В первую очередь это было связано с отсутствием систематического контроля", - пояснила она.