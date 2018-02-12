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Posted 12 февраля 2018, 13:25

Published 12 февраля 2018, 13:25

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Инвалидам предложили жить группами и под присмотром

12 февраля 2018, 13:25
Инвалидам предложили жить группами по несколько человек в одной квартире под присмотром соцработника, пилотный проект запустили в Санкт-Петербурге, сообщила замминистра труда и соцразвития региона Ольга Исаенко.

По ее словам, сейчас в регионе предпочтение отдается стационаро-замещающим технологиям, в том числе сопровождению проживания инвалидов.

"Это возможность предоставления инвалидам социальных услуг, услуг по реабилитации, образовательных услуг и проведение мероприятий по соцсопровождению в целях компенсации или устранения обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности. Инвалид остается в привычной для него среде и максимально самостоятелен", - пояснила она.

По словам Исаенко, аналогичный подход был реализован в Санкт-Петербурге. Социальное сопровождение инвалидов делится на два типа: индивидуальное и групповое. Индивидуальное предусмотрено для тех, кто не нуждается в регулярном нахождении специалиста около него, кто является самостоятельным. Групповое проживание предоставляется тем, кто нуждается в постоянном уходе.

"Можно использовать опыт Санкт-Петербурга, где в социальных квартирах группами проживают инвалиды с ментальными нарушениями. Они ведут относительно самостоятельный образ жизни, сами себе готовят, стирают, оплачивают коммунальные услуги, но с ними постоянно живет один сопровождающий", - отметила Исаенко.

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