Инвалидам предложили жить группами и под присмотром

По словам Исаенко, аналогичный подход был реализован в Санкт-Петербурге. Социальное сопровождение инвалидов делится на два типа: индивидуальное и групповое. Индивидуальное предусмотрено для тех, кто не нуждается в регулярном нахождении специалиста около него, кто является самостоятельным. Групповое проживание предоставляется тем, кто нуждается в постоянном уходе.