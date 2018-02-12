Налоговикам потребуется 100 лет, чтобы проверить все ростовские компании

Общее число проверок налоговиками в прошедшем году снизилось на 8,8%, а их результативность увеличилась. "Так, по итогам 2017 года, взысканий на одну выездную проверку составило 5,75 миллиона рублей. Для сравнения в 2016 году – 5,6 миллиона", - отметил он.