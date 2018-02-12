Налоговикам потребуется 100 лет, чтобы проверить все ростовские компании

Posted 12 февраля 2018, 14:16
Published 12 февраля 2018, 14:16
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
По результатам контрольной работы по итогам прошлого года было доначислено еще семь миллиардов рублей.
"За последние пять лет количество выездных проверок снизилось в три раза. Охват проверками составляет сейчас менее 1% налогоплательщиков", - сказал он.
Общее число проверок налоговиками в прошедшем году снизилось на 8,8%, а их результативность увеличилась. "Так, по итогам 2017 года, взысканий на одну выездную проверку составило 5,75 миллиона рублей. Для сравнения в 2016 году – 5,6 миллиона", - отметил он.