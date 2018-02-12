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Posted 12 февраля 2018, 14:16

Published 12 февраля 2018, 14:16

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Налоговикам потребуется 100 лет, чтобы проверить все ростовские компании

12 февраля 2018, 14:16
Менее 1% предпринимателей ежегодно проверяется налоговыми службами в Ростовской области, сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы России по области Дмитрий Фотинов.

По результатам контрольной работы по итогам прошлого года было доначислено еще семь миллиардов рублей.

"За последние пять лет количество выездных проверок снизилось в три раза. Охват проверками составляет сейчас менее 1% налогоплательщиков", - сказал он.

Общее число проверок налоговиками в прошедшем году снизилось на 8,8%, а их результативность увеличилась. "Так, по итогам 2017 года, взысканий на одну выездную проверку составило 5,75 миллиона рублей. Для сравнения в 2016 году – 5,6 миллиона", - отметил он.

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