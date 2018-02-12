Половина рабочих мест в Ростовской области не оценены на безопасность

Елисеева отметила, что с этого года предприятия малого и среднего бизнеса, на которых произошли смертельные случаи, возьмут под государственный патронаж. Министерство поможет сформировать общий план мероприятий по устранению причин производственного травматизма. "Более, чем на половине предприятий, где погибли сотрудники, не только не были разработаны программы «нулевой травматизм», что мы рекомендовали сделать, но и не оценены условия труда каждого работника", - подчеркнула она.