Половина рабочих мест в Ростовской области не оценены на безопасность

Posted 12 февраля 2018, 12:52
Published 12 февраля 2018, 12:52
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"Мы констатируем, что у нас есть муниципалитеты, в которых совершенно не ведется работа по контролю над спецоценкой рабочих мест. Общее количество оцененных рабочих мест в регионе около 50%", - отметила она.
По ее словам, данные показатели остаются неизменными на протяжении последних двух лет. Наименьшее количество оцененных рабочих мест наблюдается в городах Азове, Волгодонске, Шахтах, Обливском и Ремонтненском районах.
Смертность на предприятиях Ростовской области за год снизилась на 20% - до 51 человека. "Мы наблюдаем снижение общего производственного травматизма на 26,9%, групповых несчастных случаев на 48%, тяжелых несчастных случаев на 24,8% и несчастных случаев со смертельным исходом на 20%", - отметила она.
По ее словам, рост несчастных случаев со смертельным исходом наблюдается в городах Азове, Новочеркасске и Таганроге, а также в Азовском и Зимовниковском районах. Большая часть погибших пришлась на работников малого и среднего бизнеса.
Елисеева отметила, что с этого года предприятия малого и среднего бизнеса, на которых произошли смертельные случаи, возьмут под государственный патронаж. Министерство поможет сформировать общий план мероприятий по устранению причин производственного травматизма. "Более, чем на половине предприятий, где погибли сотрудники, не только не были разработаны программы «нулевой травматизм», что мы рекомендовали сделать, но и не оценены условия труда каждого работника", - подчеркнула она.
По сведениям Елисеевой, на тех предприятиях, где была внедрена программа (а это 37% ныне действующих предприятий в регионе), еще ни разу не произошло несчастного случая.