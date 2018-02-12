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Posted 12 февраля 2018, 08:31

Published 12 февраля 2018, 08:31

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Ростовчане хотят снести дом блогера из-за его критики городских властей

12 февраля 2018, 08:31
Сюжет
Новости Ростова
Житель Ростова-на-Дону предложил снести дом блогера Ильи Варламова после критики в адрес города, петиция появилась в сервисе Change.org.

"Варламов снова собирается приехать в Ростов и в очередной раз может появиться критика. В прошлый раз он предложил снести город и построить что-то новое. Есть предложение снести дом блогера и его родственнников, так как архитектурной ценности они не предоставляют", - говорится в публикации.

Автор поста отметил, что Варламов видит в городе одни недостатки. К примеру, он раскритиковал шашлык на Левом берегу Дона. По мнению горожанина, это блюдо является традиционным лакомством ростовчан.

Автор петиции предложил блогеру высказать свои претензии в лицо горожанам на главной Театральной площади. Мужчина заявил, что в Ростове живут самые красивые девушки России, однако Варламов фотографировал только пенсионеров.

Требование перестать оскорблять город поддержали более 1,4 тысячи человек.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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