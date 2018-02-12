Ростовчане хотят снести дом блогера из-за его критики городских властей

"Варламов снова собирается приехать в Ростов и в очередной раз может появиться критика. В прошлый раз он предложил снести город и построить что-то новое. Есть предложение снести дом блогера и его родственнников, так как архитектурной ценности они не предоставляют", - говорится в публикации.