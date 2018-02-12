Ростовчане хотят снести дом блогера из-за его критики городских властей

Posted 12 февраля 2018, 08:31
Published 12 февраля 2018, 08:31
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
"Варламов снова собирается приехать в Ростов и в очередной раз может появиться критика. В прошлый раз он предложил снести город и построить что-то новое. Есть предложение снести дом блогера и его родственнников, так как архитектурной ценности они не предоставляют", - говорится в публикации.
Автор поста отметил, что Варламов видит в городе одни недостатки. К примеру, он раскритиковал шашлык на Левом берегу Дона. По мнению горожанина, это блюдо является традиционным лакомством ростовчан.
Автор петиции предложил блогеру высказать свои претензии в лицо горожанам на главной Театральной площади. Мужчина заявил, что в Ростове живут самые красивые девушки России, однако Варламов фотографировал только пенсионеров.
Требование перестать оскорблять город поддержали более 1,4 тысячи человек.
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