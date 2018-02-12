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Posted 12 февраля 2018, 13:07

Published 12 февраля 2018, 13:07

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

В феврале шахтерам "Кингкоула" отгрузят 100 тонн угля

12 февраля 2018, 13:07
За февраль бывшим сотрудникам обанкротившейся компании "Кингкоул " в Ростовской области отгрузят 100 тонн угля, сообщило облправительство.

"В понедельник шахтеры получили 50 тонн, еще 50 тонн отгрузят до конца месяца", - сказано в сообщении.

Отмечается, что списки горняков, особо нуждающихся в угле, составили в администрации Гуково в январе. С 2015 года бывшие сотрудники "Кингкоула" на безвозмездной основе получили более 800 тонн угля.

Пайковый уголь в первую очередь получают горняки, в домах которых нет газа.

Напомним, более 60 шахтеров ГК "Кингкоул" в августе 2016 года объявили голодовку из-за долгов по зарплате, общая сумма которых превышала 300 миллионов рублей.

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