В феврале шахтерам "Кингкоула" отгрузят 100 тонн угля

Posted 12 февраля 2018, 13:07
Published 12 февраля 2018, 13:07
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"В понедельник шахтеры получили 50 тонн, еще 50 тонн отгрузят до конца месяца", - сказано в сообщении.
Отмечается, что списки горняков, особо нуждающихся в угле, составили в администрации Гуково в январе. С 2015 года бывшие сотрудники "Кингкоула" на безвозмездной основе получили более 800 тонн угля.
Пайковый уголь в первую очередь получают горняки, в домах которых нет газа.
Напомним, более 60 шахтеров ГК "Кингкоул" в августе 2016 года объявили голодовку из-за долгов по зарплате, общая сумма которых превышала 300 миллионов рублей.
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