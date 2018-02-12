В каждом втором селе Ростовской области не вывозят мусор

"Делать надзорные мероприятия нам не позволяет законодательство, но никто не отбирал такие рычаги, как вынесение вопросов по санэпидблагополучию, направление в адрес руководителей муниципальных образований писем с изложением проблемы и требованием принятия решения", - подчеркнул глава ведомства.