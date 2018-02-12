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Posted 12 февраля 2018, 14:48

Published 12 февраля 2018, 14:48

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

В каждом втором селе Ростовской области не вывозят мусор

12 февраля 2018, 14:48
Несанкционированные свалки есть в каждом втором селе в Ростовской области из-за неорганизации на этих территориях вывоза мусора, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев.

"Несмотря на принимаемые меры, остается значительное количество сельских населенных пунктов – не многим менее 50%, где не организованы централизованные системы сбора и вывоза бытовых отходов населения", - сказал он.

В целом по области нарушения в организации санитарной очистки населенных пунктов выявили на территории 75 муниципальных образований. Наибольшее количество несанкционированных свалок размещается в Цимлянском, Неклиновском, Тарасовском, Целинском и Волгодонском районах.

"Делать надзорные мероприятия нам не позволяет законодательство, но никто не отбирал такие рычаги, как вынесение вопросов по санэпидблагополучию, направление в адрес руководителей муниципальных образований писем с изложением проблемы и требованием принятия решения", - подчеркнул глава ведомства.

По его словам, в прошедшем году к административной ответственности привлечены 370 юридических и должностных лиц, 99 из них - органы местного самоуправления. Привлечение к ответственности представителей власти – самый действенный механизм по устранению несанкционированных свалок, считает Ковалев.

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