В каждом втором селе Ростовской области не вывозят мусор

Posted 12 февраля 2018, 14:48
Published 12 февраля 2018, 14:48
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
"Несмотря на принимаемые меры, остается значительное количество сельских населенных пунктов – не многим менее 50%, где не организованы централизованные системы сбора и вывоза бытовых отходов населения", - сказал он.
В целом по области нарушения в организации санитарной очистки населенных пунктов выявили на территории 75 муниципальных образований. Наибольшее количество несанкционированных свалок размещается в Цимлянском, Неклиновском, Тарасовском, Целинском и Волгодонском районах.
"Делать надзорные мероприятия нам не позволяет законодательство, но никто не отбирал такие рычаги, как вынесение вопросов по санэпидблагополучию, направление в адрес руководителей муниципальных образований писем с изложением проблемы и требованием принятия решения", - подчеркнул глава ведомства.
По его словам, в прошедшем году к административной ответственности привлечены 370 юридических и должностных лиц, 99 из них - органы местного самоуправления. Привлечение к ответственности представителей власти – самый действенный механизм по устранению несанкционированных свалок, считает Ковалев.