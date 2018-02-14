Стали известны новинки Volkswagen в 2018 году

Posted 14 февраля 2018, 07:59
Published 14 февраля 2018, 07:59
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"Посетители смогут прокатиться на нескольких моделях, в том числе новинках текущего года. К ним относятся Teramont и новый Touareg", - говорится в публикации.
Отмечается, что дебют Touareg пройдет в конце марта в Пекине. Показать Teramont могут раньше, заказы начнутся весной 2018 года.
Презентация Teramont состоялась в 2016 году. Мощность мотора достигает 280 "лошадок". Его производят в Китае и США.
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