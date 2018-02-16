Неделя в Ростове: возвращение постов ДПС, снос аэропорта, УК-призраки

Сначала депутаты попросили разобраться с постами, которые используют не по назначению в лучшем случае для рекламных компаний. Затем МВД прокомментировало, что их планируют возродить к ЧМ-18 в связи с большой работой по предотвращению возможных терактов. А начнут эту работу уже к марту, к выборам президента. Согласно данным регионального ГИБДД, возродить получится не все посты, а только те, которые удачно сохранились. Они станут базой для патрулей. Другие же будут ликвидированы.