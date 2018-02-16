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Неделя в Ростове: возвращение постов ДПС, снос аэропорта, УК-призраки

16 февраля 2018, 17:38
На минувшей неделе сразу несколько ведомств заявили о проблеме заброшенных постов ДПС в Ростовской области.

Сначала депутаты попросили разобраться с постами, которые используют не по назначению в лучшем случае для рекламных компаний. Затем МВД прокомментировало, что их планируют возродить к ЧМ-18 в связи с большой работой по предотвращению возможных терактов. А начнут эту работу уже к марту, к выборам президента. Согласно данным регионального ГИБДД, возродить получится не все посты, а только те, которые удачно сохранились. Они станут базой для патрулей. Другие же будут ликвидированы.

Многие должны помнить, когда посты были на каждом въезде в город, по несколько на трассах и на границах между регионами. Сейчас их почти не осталось, за исключением Северного Кавказа и Краснодарского края, но похоже старые времена могут вернуться. Безопасность в обмен на свободу…

Одна из самых популярных историй на этой неделе – обсуждение судьбы здания старого аэропорта. Оригинальный ростовчанин создал петицию с требованием сохранить историческое здание, представляющее, по его мнению, какую-то ценность. Кстати, петиции в последнее время стали очень популярны, но слишком больше количество желающих прославится опошлили этот инструмент. О самых глупых петициях ростовчан можно узнать в нашей подборке.

По поводу аэропорта эксперты пояснили, что его здание было типовым, уже износилось и должно быть снесено.

Долги управляющих компаний заставили вернуться к проблеме эффективности их работы. Выяснилось, что часть компаний продолжает работать несмотря на долги и банкротство, собирая платежи с жителей домов. Власти пообещали навести порядок в этом вопросе и подготовили список из ближайших 25 управляющих компаний, у которых заберут лицензии.

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