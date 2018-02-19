Около тысячи ростовчан побывали на Масленице

"Для посетителей организовали фотозоны, интерактивные площадки. Здесь открылись 8 специальных зон от каждого района", - говорится в публикации.
Для горожан выступили творческие коллективы. Также работали несколько выставок, в том числе "Арт-блин", "Город мастеров". Проводились конкурсы, игры, звучали русские-народные песни под баян.
Местных жителей угощали блинами и чаем. Кроме того, состоялись выставка детских поделок на тему «Масленица» и концертная программа хора "Донская песня".
На Соборной площади организовали масленичное шествие. Прошли местные жители в ярких костюмах, в это время они исполняли частушки.
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