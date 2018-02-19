rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Около тысячи ростовчан побывали на Масленице

19 февраля 2018, 09:21
В Ростове-на-Дону на празднование Масленицы на площади около фонтана пришли около тысячи местных жителей, информирует горадминистрация.

"Для посетителей организовали фотозоны, интерактивные площадки. Здесь открылись 8 специальных зон от каждого района", - говорится в публикации.

Для горожан выступили творческие коллективы. Также работали несколько выставок, в том числе "Арт-блин", "Город мастеров". Проводились конкурсы, игры, звучали русские-народные песни под баян.

Местных жителей угощали блинами и чаем. Кроме того, состоялись выставка детских поделок на тему «Масленица» и концертная программа хора "Донская песня".

На Соборной площади организовали масленичное шествие. Прошли местные жители в ярких костюмах, в это время они исполняли частушки.

р1

Вы ходили на праздник?
Материалы по теме
Интерактивная "Широкая масленица" пройдет под РостовомТонкие блины с мясом больше всего готовят на Масленицу жители РостоваНа Масленицу сожгут минимум пять чучел — праздник в афише RostovGazeta
#Новости#Город#Опросы
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28