Половине ростовских дачников дали шанс зарегистрировать нелегальные дома

Posted 21 февраля 2018, 14:53
Published 21 февраля 2018, 14:53
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
По словам Богуша, в Ростовской области за 12 лет действия программы льготой воспользовались порядка 1,1 миллиона человек, которые зарегистрировали свыше 490 объектов недвижимости.
«Сколько осталось незарегистрированными мы, к сожалению, не можем ответить, потому что таких цифр у нас нет. В процентном соотношении судя из того объема, который уже зарегистрирован, а это более 1,1 миллиона прав, то больше 50% мы точно зарегистрировали», - сказал Богуш.
По его словам, несмотря на нисходящий спрос на данную услугу, в регионе по-прежнему сохраняется интерес к регистрации таких объектов. Всего за время действия программы в стране легализовали более 3,5 миллионов объектов индивидуального жилищного строительства на более чем 7 миллионах участков. «Дачная амнистия» должна была завершиться 1 марта текущего года, но в среду в Госдуме решили ее продлить еще на два года. По словам инициатора законопроекта Павла Крашенинникова, не успели зарегистрировать свои участки в целом по стране около одного миллиона жителей.