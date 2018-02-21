Половине ростовских дачников дали шанс зарегистрировать нелегальные дома

По его словам, несмотря на нисходящий спрос на данную услугу, в регионе по-прежнему сохраняется интерес к регистрации таких объектов. Всего за время действия программы в стране легализовали более 3,5 миллионов объектов индивидуального жилищного строительства на более чем 7 миллионах участков. «Дачная амнистия» должна была завершиться 1 марта текущего года, но в среду в Госдуме решили ее продлить еще на два года. По словам инициатора законопроекта Павла Крашенинникова, не успели зарегистрировать свои участки в целом по стране около одного миллиона жителей.