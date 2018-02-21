Ростовский Минстрой выступил против деревянного домостроения

«В итоге мы получаем за те же деньги такую же скорость строительства, как при возведении зданий из кирпича, а также дом, который гарантировано простоит не 70 лет, а лет 20», - говорит Безуглов, добавляя, что хлопоты деревянные дома доставят уже через первые 3-5 лет.