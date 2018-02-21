Ростовский Минстрой выступил против деревянного домостроения

Posted 21 февраля 2018, 14:48
Published 21 февраля 2018, 14:48
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
«Нет, и буду категорически против такого домостроения даже с учетом того, что меня поругает мое старшее ведомство», - заявил министр.
По его словам, регион уже имел негативный опыт строительства деревянно-каркасный домов для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья. Выдать новое квартиры жителям региона, по словам министра, до сих пор не могут в Цимлянске и в Миллеровском и еще пяти районах региона.
«О комплексной застройке такими домами вообще речь не идет. А если мы говорим о государственном жилье, то я тоже буду категорически против по двум причинам», - сказал министр.
По его словам, такая застройка не подходит региону из-за климатических условий. «Во-первых, у нас многократно повторяются циклы за зимний период замерзания и оттаивания. Соответственно, влага, которая попадает в деревянные конструкции, замерзая расширяет их, растаивая вытекает и постоянно конструкции имеют трещины, разрушаются. Поэтому деревянное домостроения вообще не для нашей полосы», - пояснил министр.
Вторая причина, почему такие дома не для Ростовской области, заключается в том, что с учетом транспортировки леса для их изготовления стоимость такого дома оказывается соразмерной строительству из кирпича.
«В итоге мы получаем за те же деньги такую же скорость строительства, как при возведении зданий из кирпича, а также дом, который гарантировано простоит не 70 лет, а лет 20», - говорит Безуглов, добавляя, что хлопоты деревянные дома доставят уже через первые 3-5 лет.
Региональное министерство строительства направило в муниципалитеты письма о том, чтобы они ушли от такой застройки.