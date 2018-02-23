rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

День защитника Отечества в афише RostovGazeta

23 февраля 2018, 16:25
Оружие, джаз и носуха - RostovGazeta расскажет, как нужно провести мужественный праздник.

Место № 1 - Ростовский областной музей краеведения, улица Большая Садовая, 79. Что - выставка "Слава российского оружия". Когда - ВТ-ВС 10:00-17:30 (кроме ПН), до 22 июля.

На выставке - подлинные образцы холодного и огнестрельного оружия, с которыми российские войска прошли через баталии за три столетия. В коллекцию входят палаши (ручное оружие с длинным прямым клинком), сабли, шпаги, шашки, тесаки, алебарды (древковое рубяще-колющее холодное оружие с комбинированным наконечником), штуцеры (старинное ружье), мушкетоны, карабины, винтовки, пистолеты, револьверы и другое оружие второй половины XVIII – первой половины ХХ века.

Детский билет - 120 рублей, взрослый - 250, для студентов и пенсионеров - 150.

Место № 2 - Ростовская филармония, улица Большая Садовая, 170. Что - концерт эстрадно-джазового оркестра имени Кима Назаретова "Джаз для настоящих мужчин".

В программу концерта включен широкий спектр инструментальных композиций, названный "джазом на все времена": мелодии Дюка Эллингтона, Гленна Миллера, Каунта Бэйси, Сэмми Нестико, Гордона Гудвина.

Стоимость билетов: 500 - 800 рублей.

Место № 3 - Ростовский зоопарк. Что - тренировка носухи, полевая кухня и экскурсия. Когда - СБ 13:00, ВС 12:00, 14:00

В субботу пройдет первая футбольная тренировка носухи в Экзотариуме. В воскресенье на площади возле главного входа будет работать полевая кухня: будут бесплатно угощать военной кашей и чаем. Обещают, что гостей встретят люди в тематических костюмах. В 13 часов начнут показательно кормить медведицу Комету, в 14 пройдет бесплатная экскурсия "Зоопарк в военные и послевоенные годы".

ПТ-ВС для всех защитников Отечества входной билет в зоопарк будет льготным (при предъявлении документа, подтверждающего прохождение военной службы). Акция распространяется и на женщин-военнослужащих.

Место № 4 - Донская публичная библиотека. Что - Дни корейского кино. Когда - СБ, ВС 16:00

В субботу покажут фильм "Весна, лето, осень, зима... и снова весна" / "Spring, Summer, Fall, Winter... And Spring" (Режиссёр: Ким Ки Дук, драма | мелодрама, 2003, 103 мин., 16+). Картина рассказывает о монахе-целителе и его воспитаннике, которые наблюдают за сменой времен года и циклами жизни.

В воскресенье будет "Пустой дом" / "Bin-jip" (2004) (Режиссёр: Ким Ки Дук, драма| мелодрама| криминал, 2004, 88 мин., 16+). Лента о любви и взаимопонимании. Один из героев Тэ Сук живет в домах в отсутствии их хозяев, и однажды он спасает женщину, которая подвергается насилию со стороны мужа.

Место № 5 - ресторан "Борода". Что - концерт Ольги Арефьевой. Когда СБ 19:00

Камерный концерт создательницы "Ковчега", которая прославилась как автор песен с удивительно красивыми и запоминающимися мелодиями.

Место № 6 - весь город. Что - салют. Когда - ПТ 21:00

Как сообщают СМИ, артиллеристы дадут по 30 залпов с интервалом в 30 секунд, будет использовано больше 500 различных фейерверков. Звуковое сопровождение салюта обеспечат холостые выстрелы из орудий времён Великой Отечественной войны

Вход свободный.

Вы защищали Отечество?
Материалы по теме
Афиша развлечений на Новый год от RostovGazetaАфиша RostovGazeta: брендреализм, моноспектали и музыкальные битвыАфиша RostovGazeta: воры, трэш повседевности и китайские танцы
#Новости#Культура#Опросы
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28