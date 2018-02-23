День защитника Отечества в афише RostovGazeta

Место № 1 - Ростовский областной музей краеведения, улица Большая Садовая, 79. Что - выставка "Слава российского оружия". Когда - ВТ-ВС 10:00-17:30 (кроме ПН), до 22 июля.
На выставке - подлинные образцы холодного и огнестрельного оружия, с которыми российские войска прошли через баталии за три столетия. В коллекцию входят палаши (ручное оружие с длинным прямым клинком), сабли, шпаги, шашки, тесаки, алебарды (древковое рубяще-колющее холодное оружие с комбинированным наконечником), штуцеры (старинное ружье), мушкетоны, карабины, винтовки, пистолеты, револьверы и другое оружие второй половины XVIII – первой половины ХХ века.
Детский билет - 120 рублей, взрослый - 250, для студентов и пенсионеров - 150.
Место № 2 - Ростовская филармония, улица Большая Садовая, 170. Что - концерт эстрадно-джазового оркестра имени Кима Назаретова "Джаз для настоящих мужчин".
В программу концерта включен широкий спектр инструментальных композиций, названный "джазом на все времена": мелодии Дюка Эллингтона, Гленна Миллера, Каунта Бэйси, Сэмми Нестико, Гордона Гудвина.
Стоимость билетов: 500 - 800 рублей.
Место № 3 - Ростовский зоопарк. Что - тренировка носухи, полевая кухня и экскурсия. Когда - СБ 13:00, ВС 12:00, 14:00
В субботу пройдет первая футбольная тренировка носухи в Экзотариуме. В воскресенье на площади возле главного входа будет работать полевая кухня: будут бесплатно угощать военной кашей и чаем. Обещают, что гостей встретят люди в тематических костюмах. В 13 часов начнут показательно кормить медведицу Комету, в 14 пройдет бесплатная экскурсия "Зоопарк в военные и послевоенные годы".
ПТ-ВС для всех защитников Отечества входной билет в зоопарк будет льготным (при предъявлении документа, подтверждающего прохождение военной службы). Акция распространяется и на женщин-военнослужащих.
Место № 4 - Донская публичная библиотека. Что - Дни корейского кино. Когда - СБ, ВС 16:00
В субботу покажут фильм "Весна, лето, осень, зима... и снова весна" / "Spring, Summer, Fall, Winter... And Spring" (Режиссёр: Ким Ки Дук, драма | мелодрама, 2003, 103 мин., 16+). Картина рассказывает о монахе-целителе и его воспитаннике, которые наблюдают за сменой времен года и циклами жизни.
В воскресенье будет "Пустой дом" / "Bin-jip" (2004) (Режиссёр: Ким Ки Дук, драма| мелодрама| криминал, 2004, 88 мин., 16+). Лента о любви и взаимопонимании. Один из героев Тэ Сук живет в домах в отсутствии их хозяев, и однажды он спасает женщину, которая подвергается насилию со стороны мужа.
Место № 5 - ресторан "Борода". Что - концерт Ольги Арефьевой. Когда СБ 19:00
Камерный концерт создательницы "Ковчега", которая прославилась как автор песен с удивительно красивыми и запоминающимися мелодиями.
Место № 6 - весь город. Что - салют. Когда - ПТ 21:00
Как сообщают СМИ, артиллеристы дадут по 30 залпов с интервалом в 30 секунд, будет использовано больше 500 различных фейерверков. Звуковое сопровождение салюта обеспечат холостые выстрелы из орудий времён Великой Отечественной войны
Вход свободный.