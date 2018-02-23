День защитника Отечества в афише RostovGazeta

В субботу пройдет первая футбольная тренировка носухи в Экзотариуме. В воскресенье на площади возле главного входа будет работать полевая кухня: будут бесплатно угощать военной кашей и чаем. Обещают, что гостей встретят люди в тематических костюмах. В 13 часов начнут показательно кормить медведицу Комету, в 14 пройдет бесплатная экскурсия "Зоопарк в военные и послевоенные годы".