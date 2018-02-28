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Posted 28 февраля 2018, 15:18

Published 28 февраля 2018, 15:18

Modified 1 октября, 13:11

Updated 1 октября, 13:11

На Дону могут не собрать рекордные урожаи в 2018 из-за истощения почв

28 февраля 2018, 15:18
Посевные площади в Ростовской области истощены после рекордных урожаев последних лет, сообщил на совещании по вопросам организации весенне-полевых работ донской губернатор Василий Голубев.

В прошлом году донские аграрии собрали свыше 13,6 миллиона тонн зерна. Рекордные урожаи сохраняются в регионе на протяжении последних трех лет.

"Перед нами стоит задача наращивать производство и переработку сельскохозяйственной продукции. Для этого в регионе есть заметные резервы. Обращаю внимание на работу по сохранению и повышению плодородия земли. Последние годы, даже десятилетия, идет снижение плодородия почвы из-за истощения основных элементов питания и ухудшения ее агрофизических свойств", - сказал губернатор.

По его словам, без использования новых технологий и научных разработок дальнейшая интенсификация сельскохозяйственного производства в регионе невозможна. Он отметил, что основой донского агропромышленного комплекса должно стать точное земледелие.

#Экономика#Новости
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