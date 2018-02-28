На Дону могут не собрать рекордные урожаи в 2018 из-за истощения почв

Posted 28 февраля 2018, 15:18
Published 28 февраля 2018, 15:18
Modified 1 октября, 13:11
Updated 1 октября, 13:11
В прошлом году донские аграрии собрали свыше 13,6 миллиона тонн зерна. Рекордные урожаи сохраняются в регионе на протяжении последних трех лет.
"Перед нами стоит задача наращивать производство и переработку сельскохозяйственной продукции. Для этого в регионе есть заметные резервы. Обращаю внимание на работу по сохранению и повышению плодородия земли. Последние годы, даже десятилетия, идет снижение плодородия почвы из-за истощения основных элементов питания и ухудшения ее агрофизических свойств", - сказал губернатор.
По его словам, без использования новых технологий и научных разработок дальнейшая интенсификация сельскохозяйственного производства в регионе невозможна. Он отметил, что основой донского агропромышленного комплекса должно стать точное земледелие.
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