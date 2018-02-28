На Дону могут не собрать рекордные урожаи в 2018 из-за истощения почв

"Перед нами стоит задача наращивать производство и переработку сельскохозяйственной продукции. Для этого в регионе есть заметные резервы. Обращаю внимание на работу по сохранению и повышению плодородия земли. Последние годы, даже десятилетия, идет снижение плодородия почвы из-за истощения основных элементов питания и ухудшения ее агрофизических свойств", - сказал губернатор.