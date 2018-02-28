Весенне-полевые работы начнутся на Дону на месяц позже из-за плохой погоды

Posted 28 февраля 2018, 11:52
Published 28 февраля 2018, 11:52
Modified 17 сентября 2022, 14:56
Updated 17 сентября 2022, 14:56
По ее сведениям, весна в регионе будет поздней.
"Массовые полевые работы могут начаться только в третьей декаде марта – в первой половине апреля. Такие сроки проведения работ на 20-30 дней будут отставать от прошлого года", - сказала она.
По ее словам, в регионе ожидается холодный март с температурой воздуха до минус 19 градусов по северу области. В начале месяца ожидается метель и гололед. В Гидрометцентре также прогнозируют скачкообразные повышения и понижения температуры воздуха в течение дня на 6-8 градусов.
Ростовский Гидрометцентр также прогнозирует, что апрель будет прохладным. Температура воздуха ночью опустится до минус трех – минус пяти градусов, в середине месяца местами по области воздух может прогреться до плюс 25.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]