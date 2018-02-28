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Posted 28 февраля 2018, 11:52

Published 28 февраля 2018, 11:52

Modified 17 сентября 2022, 14:56

Updated 17 сентября 2022, 14:56

Весенне-полевые работы начнутся на Дону на месяц позже из-за плохой погоды

28 февраля 2018, 11:52
Весенне-полевые работы начнутся в Ростовской области на месяц позже, чем в 2017 году из-за сохранения плохой погоды, сообщила исполняющая обязанности директора ростовского Гидрометцентра Елена Назарова.

По ее сведениям, весна в регионе будет поздней.

"Массовые полевые работы могут начаться только в третьей декаде марта – в первой половине апреля. Такие сроки проведения работ на 20-30 дней будут отставать от прошлого года", - сказала она.

По ее словам, в регионе ожидается холодный март с температурой воздуха до минус 19 градусов по северу области. В начале месяца ожидается метель и гололед. В Гидрометцентре также прогнозируют скачкообразные повышения и понижения температуры воздуха в течение дня на 6-8 градусов.

Ростовский Гидрометцентр также прогнозирует, что апрель будет прохладным. Температура воздуха ночью опустится до минус трех – минус пяти градусов, в середине месяца местами по области воздух может прогреться до плюс 25.

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#Экономика#Новости
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