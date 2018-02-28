Весенне-полевые работы начнутся на Дону на месяц позже из-за плохой погоды

По ее словам, в регионе ожидается холодный март с температурой воздуха до минус 19 градусов по северу области. В начале месяца ожидается метель и гололед. В Гидрометцентре также прогнозируют скачкообразные повышения и понижения температуры воздуха в течение дня на 6-8 градусов.