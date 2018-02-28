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Закон о приграничном сотрудничестве приняли в Ростовской области

28 февраля 2018, 13:52
Региональный закон о приграничном сотрудничестве приняли в Ростовской области в середине февраля, сообщило облправительство.

"Закон регулирует приграничное сотрудничество региона в соответствии с федеральным законом от 26 июля 2017 года", - сказано в сообщении.

В документе расписаны полномочия регионального Законодательного собрания и правительства, а также правовое регулирование в сфере приграничного сотрудничества.

Отмечается, что главной целью закона является определение механизма заключения соглашений о приграничном сотрудничестве в соответствии с внешней политикой Российской Федерации.

Напомним, в конце февраля в Ростовской области приняли еще один региональный закон - "О туризме".

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