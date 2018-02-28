Закон о приграничном сотрудничестве приняли в Ростовской области

"Закон регулирует приграничное сотрудничество региона в соответствии с федеральным законом от 26 июля 2017 года", - сказано в сообщении.
В документе расписаны полномочия регионального Законодательного собрания и правительства, а также правовое регулирование в сфере приграничного сотрудничества.
Отмечается, что главной целью закона является определение механизма заключения соглашений о приграничном сотрудничестве в соответствии с внешней политикой Российской Федерации.
Напомним, в конце февраля в Ростовской области приняли еще один региональный закон - "О туризме".
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