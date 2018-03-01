Такси в Ростове: хамство, вымогательство, перебор клиентов, зато недорого

При этом проехать на такси по Ростову при определенных условиях (несколько человек не в час пик) можно дешевле, чем на автобусе. Все это привело к тому, что теперь водители стали выбирать клиентов, отказываться от невыгодных заказов и безбоязненно грубить пассажирам. Ведь уволить их теперь не могут, а любая конкурирующая компания с радостью возьмет нового водителя.