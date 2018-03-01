Такси в Ростове: хамство, вымогательство, перебор клиентов, зато недорого

Теперь не нужно вешать на машину "шашечки" и кататься по городу в поисках клиентов, достаточно скачать приложение, которое будет поставлять клиентов.
Каждая новая фирма, приходя в регион, обещает водителям золотые горы, а клиентам безупречный сервис и низкие цены. Но все это ограничивается лишь рекламными акциями, по истечению которых высокие требования к качеству авто и водителям отменяют, доплаты для водителей и пассажиров ликвидируют.
При этом проехать на такси по Ростову при определенных условиях (несколько человек не в час пик) можно дешевле, чем на автобусе. Все это привело к тому, что теперь водители стали выбирать клиентов, отказываться от невыгодных заказов и безбоязненно грубить пассажирам. Ведь уволить их теперь не могут, а любая конкурирующая компания с радостью возьмет нового водителя.
Вымогательство
Ростовчанка пожаловалась в социальной сети "ВКонтакте", что последнее время ростовские таксисты отказываются возвращать сдачу или требуют доплатить за поездку.
"Недавно пришлось извиняться перед таксистом за то, что плачу ему под расчет. Он просто на меня наехал и чуть ли не приказал, чтобы я заплатила ему 50 рублей сверху", - написала жительница Ростова.
Анонимный пост о жадных водителях такси вызвал бурное обсуждение. Под ним около 450 комментариев, в которых люди поделились своим отрицательным опытом общения с таксистами.
Некоторые рассказали о такой же проблеме ― водители требуют деньги или еще как-то пытаются заработать на клиентах.
Дарья Маркина написала, что водители часто звонят и спрашивают стоимость поездки и, если это небольшая сумма, отказываются ехать: "Они же до того, как привезут тебя, не знают, сколько стоила поездка. Вот и пытаются заработать так. Типа дешево ― тогда не повезу".
Другому пользователю пришлось извиняться перед таксистом за дешевую поездку. "Я тоже всегда выслушиваю от водителей претензии в мою сторону. И тоже приходилось извиняться перед водителями после их фраз "скажите спасибо, что вообще согласился вас забрать", "проще было вам ехать на автобусе, стоимость такая же", - рассказал житель города.
Хамство
Несколько комментаторов пожаловались на невежливое поведение и хамство водителей такси.
Пользователь по имени Люся Алимова написала, что водитель при ней ругался матом, потому что его не устроила цена поездки: "С Шолохова ехала в Октябрьский район, 350 рублей была сумма! Так он всю дорогу недоволен был, матюкался себе под нос".
А Игорю Ефремову нагрубили в ответ на просьбу подвинуть кресло.
"На просьбу чуть подвинуть сидение, чтобы за ним ноги можно было расположить, последовал ответ "тут не автобус"… Машина сама грязная, а от толстого воняет потом на весь салон", ― пишет Ефремов.
Некоторые таксисты отказываются подъезжать к месту назначения и просят клиента самого подойти к машине.
"Вызвала "306" к ЗАГСу на Университетском, а он не захотел объезжать "Солнышко" и заезжать на улицу. Предложил мне самой подойти. С ребенком в дождь. Ну, невежливо это", ― пишет Неля Дубинина.
А кто-то вовсе отказывается ехать по адресу.
"К нам на Таганрогскую они даже не хотят ехать теперь уже отовсюду. Раньше Малину не брали даже. Теперь я еду ущербно с ними в пробку, он ворчит, что дурак, поехал, а я сижу и боюсь, что не довезет", ― прокомментировала Марина Филева.
Больше всего жалоб пришлось на службу Uber. Дарья Сердюкова прислала снимки переписки, где водитель службы просит у нее деньги.
А Татьяна Селиванова написала, что водитель включил счетчик задолго до того, как женщина села в машину: "Водитель "завершал поездку поблизости" и, когда он довез предыдущих клиентов, включился режим "в пути". В итоге моя оплата картой из 130 рублей превратилась в 256".
Досталось и "Лидеру", "Яндекс.Такси", "Такси 306".
"В "Яндекс.Такси" один раз говорит: за безналичный расчет не возим. А у меня такая поездка. Так один звонок оператору все решил", ― пишет Татьяна Цай.
"У служб приложений есть разные тарифы. Если взять "Лидер", то там "Мини", "Стандарт" и "Комфорт". В "Стандарте" такая каша творится со сдачей. А в "Мини" и послать могут", ― рассказал пользователь по имени Николай Пупков.
"Недавно вызвала такси "Такси 306". Была в шоке от того, что таксист не знает дороги. Куда подъехать, я объясняла минут 20, а потом бросила трубку", ― жалуется Светлана Мехтиева.
На запрос корреспондента RostovGazeta представители Uber ответили, что массовых обращений ростовчан из-за требования чаевых таксистами не отмечается.
"В России функция "оставить чаевые" недоступна, поэтому требование водителя оставить дополнительное вознаграждение некорректно. В случае, если водитель требует чаевые, сообщите об этом в службу поддержки Uber, мы примем меры, чтобы такие ситуации не повторялись", ― пообещали представитель компании.
А представитель "Такси 306" заявил, что подобные рассказы о жадности водителей вызывают сомнения.
"Я впервые слышу об этом. В социальных сетях очень много негативных и позитивных отзывов. Если на каждый обращать внимание, то придется рассуждать бесконечно", ― заявил представитель компании.
Компании "Лидер" и "Яндекс.Такси" ситуацию не прокомментировали.