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Posted 4 марта 2018, 07:02

Published 4 марта 2018, 07:02

Modified 1 октября, 15:24

Updated 1 октября, 15:24

Ограничения движения сняли на всех дорогах под Ростовом

4 марта 2018, 07:02
В Ростовской области в воскресенье ночью отменили все ограничения, которые были введены на дорогах из-за непогоды, информирует региональное УМВД.

"В 04:15 открыто движение пассажирского транспорта по всем направлениям", - говорится в публикации.

Напомним, в субботу вводились ограничения на нескольких дорогах, в том числе М-4 "Дон". Несколько дней в регионе идет снег.

Сейчас в Ростове температура воздуха составляет 2 градуса. Во вторник осадки должны прекратиться, однако среду будет идти дождь.

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