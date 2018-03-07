Популярная соцсеть "ВКонтакте" окажет поддержку бизнесвумен

Данная программа рассчитана на два месяца, в ее рамках запланированы мастер-классы по продвижению бренда, юридическим и другим аспектам ведения бизнеса. Эксперты программы помогут женщинам разработать digital-стратегию для бизнеса. Обучение будет проходить в режиме онлайн в прямом эфире #VKLive в сообществе "ВКонтакте" для бизнеса. В число спикеров и экспертов вошли спортсменка и один из организаторов проекта "Сила Воли" Ляйсан Утяшева, член правления банка "Открытие" Надия Черкасова, журналистка и автор паблика "Женская власть" Залина Маршенкулова, представители "ВКонтакте" и другие.