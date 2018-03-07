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Posted 7 марта 2018, 14:37

Published 7 марта 2018, 14:37

Modified 1 октября, 14:11

Updated 1 октября, 14:11

Популярная соцсеть "ВКонтакте" окажет поддержку бизнесвумен

7 марта 2018, 14:37
В преддверии 8 Марта "ВКонтакте" запустила программу для поддержки женщин-предпринимателей #яделаюбизнес, сообщает пресс-служба соцсети.

В проекте могут участвовать совершеннолетние представительницы прекрасного пола, более пяти лет развивающие собственный бизнес, или с идеями стартапа, который может быть запущен в ближайшие полгода. Жюри отберет из заявок сотню наиболее интересных. Для того, чтобы заявка попала в программу, безнесвумен должна быть готова принимать активное участие в работе проекта, четко понимать необходимость digital-стратегии.

Данная программа рассчитана на два месяца, в ее рамках запланированы мастер-классы по продвижению бренда, юридическим и другим аспектам ведения бизнеса. Эксперты программы помогут женщинам разработать digital-стратегию для бизнеса. Обучение будет проходить в режиме онлайн в прямом эфире #VKLive в сообществе "ВКонтакте" для бизнеса. В число спикеров и экспертов вошли спортсменка и один из организаторов проекта "Сила Воли" Ляйсан Утяшева, член правления банка "Открытие" Надия Черкасова, журналистка и автор паблика "Женская власть" Залина Маршенкулова, представители "ВКонтакте" и другие.

В заключении работы программы состоится форум женщин-предпринимателей, авторам пяти лучших проектов вручат гранты на продвижение бизнеса.

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#Экономика#Новости
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