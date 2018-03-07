"ТНС энерго Ростов-на-Дону" подало иск к "Тепловой генерации" на 9 млн руб

Posted 7 марта 2018, 14:27
Published 7 марта 2018, 14:27
Modified 17 сентября 2022, 14:58
Updated 17 сентября 2022, 14:58
Сумма исковых требований превысила 9,4 миллиона рублей. Именно столько котельная задолжала за электроэнергию поставщику. Заседание по делу было назначено на 10 апреля 2018 года.
Напомним, что в 2016 году компания "Тепловая генерация" была признана банкротом по требованию "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" и "ТНС энерго Ростов-на-Дону". В 2017 году на предприятии была введена процедура конкурсного управления.
До этого "Газпрому" пришлось прибегнуть к приостановке газоснабжения котельной из-за образовавшейся задолженности в размере 32 миллионов рублей, но позже стороны пришли к соглашению об урегулировании сложившейся ситуации. Тем не менее, впоследствии таганрогская компания отказалась от выполнения условий соглашения, в связи с этим поставщик газа инициировал банкротство "Тепловой генерации".
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