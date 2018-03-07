"ТНС энерго Ростов-на-Дону" подало иск к "Тепловой генерации" на 9 млн руб

До этого "Газпрому" пришлось прибегнуть к приостановке газоснабжения котельной из-за образовавшейся задолженности в размере 32 миллионов рублей, но позже стороны пришли к соглашению об урегулировании сложившейся ситуации. Тем не менее, впоследствии таганрогская компания отказалась от выполнения условий соглашения, в связи с этим поставщик газа инициировал банкротство "Тепловой генерации".