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Posted 7 марта 2018, 14:27

Published 7 марта 2018, 14:27

Modified 17 сентября 2022, 14:58

Updated 17 сентября 2022, 14:58

"ТНС энерго Ростов-на-Дону" подало иск к "Тепловой генерации" на 9 млн руб

7 марта 2018, 14:27
Арбитражный суд Ростовской области принял к производству исковое заявление компании "ТНС энерго Ростов-на-Дону" к таганрогской "Тепловой генерации", признанной банкротом, следует из документов электронной картотеки.

Сумма исковых требований превысила 9,4 миллиона рублей. Именно столько котельная задолжала за электроэнергию поставщику. Заседание по делу было назначено на 10 апреля 2018 года.

Напомним, что в 2016 году компания "Тепловая генерация" была признана банкротом по требованию "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" и "ТНС энерго Ростов-на-Дону". В 2017 году на предприятии была введена процедура конкурсного управления.

До этого "Газпрому" пришлось прибегнуть к приостановке газоснабжения котельной из-за образовавшейся задолженности в размере 32 миллионов рублей, но позже стороны пришли к соглашению об урегулировании сложившейся ситуации. Тем не менее, впоследствии таганрогская компания отказалась от выполнения условий соглашения, в связи с этим поставщик газа инициировал банкротство "Тепловой генерации".

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#Экономика#Новости
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