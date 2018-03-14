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Posted 14 марта 2018, 12:43

Published 14 марта 2018, 12:43

Modified 1 октября, 15:13

Updated 1 октября, 15:13

СК в Ростове проверит ДТП со сбитой полицейским школьницей

14 марта 2018, 12:43
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону началась проверка после автоаварии, в которой полицейский на машине сбил ребенка, информирует региональное УСКР.

"В данный момент проходит доследственная проверка. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося", - говорится в публикации.

Инцидент случился 4 марта на улице Профсоюзной. Сотрудник полиции на личной машине Hyundai Accent сбил 10-летнюю девочку, которая пересекала дорогу.

Пострадавшую доставили в медучреждение. В Интернете опубликовали видеоролик, на котором видно ДТП.

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#Новости Ростова#Новости
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