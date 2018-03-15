Электрокары не подойдут России из-за холодной погоды — эксперт

По его словам, основные сложности заключаются в том, что, во-первых, цена таких машин пока остается дорогой для россиян. "Во-вторых, большие сложности накладывают погодные условия. В нынешнем технологическом цикле емкость батареи падает при наступлении морозов. Над этим производители работают, но нужно отдавать отчет в том, что к нам электрификация транспорта придет гораздо позже, чем в Западной Европе", - полагает Моссев.