Электрокары не подойдут России из-за холодной погоды — эксперт

Posted 15 марта 2018, 09:27
Published 15 марта 2018, 09:27
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
По его словам, основные сложности заключаются в том, что, во-первых, цена таких машин пока остается дорогой для россиян. "Во-вторых, большие сложности накладывают погодные условия. В нынешнем технологическом цикле емкость батареи падает при наступлении морозов. Над этим производители работают, но нужно отдавать отчет в том, что к нам электрификация транспорта придет гораздо позже, чем в Западной Европе", - полагает Моссев.
Глава РОАД считает, что в РФ есть также инфраструктурные ограничения для появления таких машин. "При нынешних технологиях, если, предположим, что 40% автопарка Нью-Йорка – это электрокары, когда все они вечером встанут на зарядку, сеть рухнет", - считает Мосеев.
Мосеев отмечает, что переход на электромобили – это технологическая революция, которая не случится за два года.
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