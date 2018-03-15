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Posted 15 марта 2018, 09:34

Published 15 марта 2018, 09:34

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Импортные машины и "премиалка" подорожают в России в 2018 году

15 марта 2018, 09:34
Импортные автомобили и автомобили премиум-класса могут подорожать в России в текущем году из-за повышения акцизов и утилизационного сбора, сообщил в интервью RostovGazeta президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Моссев.

"Ценообразование на российском рынке мне запретила комментировать ФАС, потому что они считают, что это может​ повлия​ть на стоимость машин в России. Но понятно, что после изменения налога на утилизационный сбор, скорее всего, подорожает импорт, а также премиум-сегмент, на котором отразится повышение акцизов", - сказал Мосеев.

Мосеев считает, что российский авторынок к настоящему времени сформировался, и появление новых марок машин в текущем году на нем маловероятно. "Чтобы прийти на российский рынок и начать продавать на нем авто успешно, здесь нужно локализовать производство, а это сейчас очень сложно", - утверждает глава РОАД.

По его словам, на рынке может появиться нишевый продукт с продажей пяти машин в год, но не более.

Моссев также отметил изменение в лучшую сторону линейки ВАЗа. "Lada Vesta абсолютно сопоставимый продукт в своем сегменте с корейскими и европейскими машинами. Но нужно понимать, что в машине использовалось до 40% иностранных комплектующих, в России сейчас нет адекватного производства деталей, стабильного по качеству и по объемам поставок", - заявил Мосеев​.

Полную версию интервью читайте на сайте RostovGazeta.

#Экономика#Новости
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