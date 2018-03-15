Импортные машины и "премиалка" подорожают в России в 2018 году

Мосеев считает, что российский авторынок к настоящему времени сформировался, и появление новых марок машин в текущем году на нем маловероятно. "Чтобы прийти на российский рынок и начать продавать на нем авто успешно, здесь нужно локализовать производство, а это сейчас очень сложно", - утверждает глава РОАД.