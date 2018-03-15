Россияне начали считать расходы на содержание при покупке машин — эксперт

Posted 15 марта 2018, 09:30
Published 15 марта 2018, 09:30
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"Сейчас меняется потребительское поведение. Это не начало 2000-х, когда люди не задумывались о цене владения авто. Сейчас покупатели думают не только о том, сколько им будет стоить купить машину, но и какова стоимость страховки на нее, насколько дорого будет обходиться автомобиль в обслуживании, и за сколько его можно будет продать через 3-5 лет", - сказал эксперт.
По словам Мосеева, сложно спрогнозировать, как будет развиваться рынок в 2018 году. "Я очень надеюсь, что не будет дальнейшего сокращения числа дилерских центров, но исключать такую возможность я бы не стал", - отметил Мосеев. По его словам, рынок до конца не восстановился, и он все еще меньше той дилерской сети, которая сформировалась сегодня. Дилерским центрам в РФ сегодня приходится бороться за покупателя, считает Мосеев.
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