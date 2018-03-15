Россияне начали считать расходы на содержание при покупке машин — эксперт

"Сейчас меняется потребительское поведение. Это не начало 2000-х, когда люди не задумывались о цене владения авто. Сейчас покупатели думают не только о том, сколько им будет стоить купить машину, но и какова стоимость страховки на нее, насколько дорого будет обходиться автомобиль в обслуживании, и за сколько его можно будет продать через 3-5 лет", - сказал эксперт.