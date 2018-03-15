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Posted 15 марта 2018, 09:54

Published 15 марта 2018, 09:54

Modified 1 октября, 14:12

Updated 1 октября, 14:12

Составлен список из пяти худших УК в Ростовской области

15 марта 2018, 09:54
В Ростовской области был составлен рейтинг управляющих компаний по итогам работы в 2017 году, худшими признали пять организаций, информирует правительство региона.

"В число худших вошли "Максимум", у которого зафиксировали 96 нарушений, "Престиж Сервис" - 28 нарушений, "Основа" - 102 недочета. Также в списке оказались компании "СУ-3" и УО РСУ-12", - говорится в публикации.

Отмечается, что всего в рейтинг попали 412 управляющих компаний. В том числе 192 находятся в Ростове. Их деятельность оценивали на основе сведений, полученных в ходе инспектирования управляющих организаций.

Учитывали количество обращений, поступивших в Госжилинспекцию региона, число зафиксированных нарушений и неисполненных предписаний.

Ранее RostovGazeta проанализировала рейтинг управляющих компаний донской столицы. Лидером антирейтинга стало ООО "УО ЖКХ", которое в 2017 году уклонилось от проверок 13 раз.

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