ХК "Ростов" вышел в полуфинал Кубка Федерации

Так, в среду ростовчане одержали победу над "Алтаем" в Барнауле, обыграв хозяев льда всухую 0:3. В четверг "кондоры" вновь сразились с соперником, и тут алтайцы дали понять, что сдаваться без боя не собираются. Тем не менее, "Ростов" взял свое и в этот раз — 1:3.