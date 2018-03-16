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Posted 16 марта 2018, 12:12

Published 16 марта 2018, 12:12

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

ХК "Ростов" вышел в полуфинал Кубка Федерации

16 марта 2018, 12:12
Ростовские "кондоры", одолев в третий раз алтайских хоккеистов, вышли в полуфинал Кубка Федерации, сообщается на сайте клуба.

Так, в среду ростовчане одержали победу над "Алтаем" в Барнауле, обыграв хозяев льда всухую 0:3. В четверг "кондоры" вновь сразились с соперником, и тут алтайцы дали понять, что сдаваться без боя не собираются. Тем не менее, "Ростов" взял свое и в этот раз — 1:3.

Таким образом, ростовчане получили путевку в полуфинал, где встретятся либо с ХК "Челны", либо с ХК "Чебоксары".

"Полуфинальные поединки пройдут 24, 25 и 28, 29 марта. На этой стадии команды играют до четырех побед", - говорится на сайте хоккейного клуба.

Первые две игры полуфинала состоятся в Ростове-на-Дону.

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