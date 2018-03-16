ХК "Ростов" вышел в полуфинал Кубка Федерации

Posted 16 марта 2018, 12:12
Published 16 марта 2018, 12:12
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Так, в среду ростовчане одержали победу над "Алтаем" в Барнауле, обыграв хозяев льда всухую 0:3. В четверг "кондоры" вновь сразились с соперником, и тут алтайцы дали понять, что сдаваться без боя не собираются. Тем не менее, "Ростов" взял свое и в этот раз — 1:3.
Таким образом, ростовчане получили путевку в полуфинал, где встретятся либо с ХК "Челны", либо с ХК "Чебоксары".
"Полуфинальные поединки пройдут 24, 25 и 28, 29 марта. На этой стадии команды играют до четырех побед", - говорится на сайте хоккейного клуба.
Первые две игры полуфинала состоятся в Ростове-на-Дону.
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