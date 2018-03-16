Власти поспорили с Роспотребнадзором о закрытии заводов Ростова на ЧМ-2018

"Перечень предприятий сформирован, но решение еще не принято. Сейчас мы не видим оснований для закрытия производства. Предприятий области это, скорее всего, даже не коснется ― все больше обеспокоены положением предприятий в "последней миле" и в фан-зоне", ― заявил Скрябин.