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Posted 16 марта 2018, 10:04

Published 16 марта 2018, 10:04

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Власти поспорили с Роспотребнадзором о закрытии заводов Ростова на ЧМ-2018

16 марта 2018, 10:04
Первый заммэра Ростова Александр Скрябин опроверг слова представителя Роспотребнадзора о приостановлении работы предприятий на время ЧМ-2018, передает корреспондент RostovGazeta.

Заседание Совета директоров предприятий Ростова-на-Дону прошло в четверг. В ходе него начальник отдела регистрации и лицензирования управления Роспотребнадзора по Ростовской области Елена Пономарева заявила, что уже сформирован список предприятий, подлежащих приостановлению на время ЧМ-2018.

"По области в этот список вошло 111 юридическое лицо, а по Ростову-на-Дону ― 39. Юридическое лицо, попавшее в список, должно принять решение о приостановлении своей деятельности на время чемпионата с 25 мая по 25 июля 2018 года",― сказала Пономарева.

По ее данным, в списке находятся такие предприятия, как "Тавр", "Аквадон", АО "Ростовский водоканал" и другие. Первый заместитель мэра города Александр Скрябин сразу же опроверг информацию о приостановлении их работы.

"Перечень предприятий сформирован, но решение еще не принято. Сейчас мы не видим оснований для закрытия производства. Предприятий области это, скорее всего, даже не коснется ― все больше обеспокоены положением предприятий в "последней миле" и в фан-зоне", ― заявил Скрябин.

В июне 2017 года правительством РФ было принято постановление о приостановлении деятельности опасных производств на время проведения мундиаля. Согласно ему, временно должна быть прекращена работа на предприятиях, где используются источники ионизирующего излучения, опасные химические, физические, токсические, взрывчатые и радиоактивные вещества.

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