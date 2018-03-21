Худшая поддержка у Путина оказалась в Новочеркасске и Гуково

В Гуково Путин набрал 72,82% голосов, в Новочеркасске - 73,39%, а в Каменск-Шахтинском - 75,45%, при среднем показателе по региону в целом – 78,97%. В качестве "оппозиционных" районов отметились Пролетарский (72,12% - за вновь избранного президента), Шолоховский (73%) и Зимовниковский (74,05%).
Территория опережающего развития Гуково в антирейтинге городов Ростовской области, составленном RostovGazeta на основании данных Ростовстата, заняла первое место. Город получает дополнительное финансирование из областного и федерального бюджетов (в 2016-м году почти 75% расходов местного бюджета осуществлялось за счет финансовой помощи из областного бюджета), однако на уровне жизни местного населения это никак не сказывается. Средняя заработная плата в городе сохраняется на уровне самых низких в целом по области. При этом официальные доходы первого замглавы администрации города Андрея Зарипова в 2016-м превысили двух миллионов рублей в год, или порядка 166 тысяч рублей в месяц.
Больше всего Путина поддержали в Егорлыкском районе, где за кандидата проголосовало 87,11% избирателей. В нашем рейтинге городов и районов Егорлыкский район занял 41 место из 53. Уровень жизни в районе оценивается как удовлетворительный. Здесь сохраняются низкие заработные платы на уровне 19 тысяч рублей, тогда как в среднем по региону на момент составления рейтинга она составляла около 22,4 тысячи. Коэффициент смертности превышает коэффициент рождаемости на 2,5 пункта.
В Боковском районе за нынешнего президента избиратели отдали 86,28% голосов, в Азовском районе – 85,06%, в Советском районе – 84,95%, в Неклиновском районе – 84,64%.
Жириновский в Ростовской области наибольшую поддержку получил от шахтеров
Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский в Ростовской области наибольшую поддержку на прошедших в воскресенье выборах получил от шахтерских территорий. За кандидата проголосовали 7,71% избирателей в Гуково.
На встрече с избирателями в преддверии выборов Жириновский пообещал ростовчанам за поддержку его кандидатуры на выборах построить метро. Видимо, ростовчане не очень поверили предвыборным обещаниям кандидата – за Жириновского в районах Ростова-на-Дону голосовали меньше, чем в районах области. Меньше всего за Жириновского отдали голосов в Ленинском районе Ростова-на-Дону.
Ранее Жириновский также предлагал соединить скоростным поездом "Сапсан" Ростов и Москву. Правда появится такое движение не ранее, чем в 2035 году – к этому времени между регионом и столицей планируют проложить высокоскоростную магистраль, скорость движения по которой будет свыше 200 километров в час.
Грудинин получил поддержку от районов, где и так все хорошо
Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин получил наибольшую поддержку на прошедших в воскресенье выборах в Ростовской области от тех районов региона, которые лидируют в рейтинге RostovGazeta по комфортности проживания в них.
Больше всего голосов Грудинин получил от Пролетарского (17,52%), Зимовниковского (16,44%) и Мясниковского (16,38%) районов. Примечательно, что Мясниковский район возглавил рейтинг районов региона, составленный RostovGazeta на основании данных Ростовстата. По ряду показателей он входит в пятерку лидеров среди районов Ростовской области. Район находится в непосредственной близости с городом Ростовом-на-Дону. В нем проживает высокая доля населения трудоспособного возраста. Район находится на четвертом месте по уровню рождаемости в регионе и на пятом - по заработной плате учителям.
Наименьшей поддержкой Грудинин пользовался в Егорлыкском, Боковском и Неклиновском районах. Здесь голосовали за Путина.
Коммунистов не поддержали в самом депрессивном районе Ростовской области
Меньше всего голосов кандидат на прошедших выборах президента страны от Коммунистической партии Максим Сурайкин набрал в Советском районе, который по итогам рейтинга территорий Ростовской области стал самым депрессивным. За Сурайкина в Советском районе проголосовало всего 0,34% избирателей.
Советский район возглавил антирейтинг территорий Ростовской области. В нем не оказалось ни промышленных, ни транспортных предприятий, основной доход местному бюджету приносит сельское хозяйство. Среди свыше 50% трудоспособного населения, которое проживает на территории района, работает только чуть более 20%. В районе низкие зарплаты, смертность почти в два раза превышает рождаемость. Это район, где убитыми считаются 100% дорог.
Низкий процент голосов коммунист также набрал в Усть-Донецком (0,4%), в Волгодонском (0,44%) и в Боковском (0,44%) районах. Еще по 0,46% избирателей проголосовали за кандидата в Дубовском, Чертковском и Азовском районах.
Больше всего голосов за Сурайкина отдали в Зерноградском и Кагальницком районах – по 0,89%. В целом по Ростовской области кандидат набрал 0,68% голосов. С этими результатами он на пятом месте из восьми.
За партию бизнесменов в Советском районе проголосовало всего три человека
Всего три человека проголосовало за кандидата от "Партии Роста" Бориса Титова в Советском районе Ростовской области, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регионального избиркома. В целом по стране Титов на шестом месте из восьми кандидатов в президенты и на седьмом - по результатам голосования в Ростовской области.
Самый немногочисленный район области отдал столько же голосов за Григория Явлинского от партии "Яблоко", который в президентской гонке оказался на пятом месте в целом по стране и на шестом - в Ростовской области.
Еще 10 человек проголосовали за Сергея Бабурина – лидера партии "Российский Общенародный Союз", 13 человек – за "коммуниста" Максима Сурайкина и 18 – за Ксению Собчак от "Гражданской инициативы".
За Собчак в Ростовской области проголосовали только погорельцы
Самый высокий процент голосов – 2,6% - за Ксению Собчак отдали жители Кировского района города Ростова-на-Дону, куда со своей предвыборной агитацией приезжала кандидат в президенты от "Гражданской инициативы", свидетельствуют данные по итогам выборов, опубликованные на сайте регионального избиркома.
Собчак посетила Ростов во время открытия своего предвыборного штаба 29 ноября. Из запланированной программы кандидат встретилась только с погорельцами, дома которых сгорели в крупнейшем пожаре в августе прошлого года. На запланированные встречи с коллективом Ростовского театра кукол, которому уже несколько лет ищут новое помещения из-за того, что нынешнее здание должна забрать церковь, и с работниками завода "Оптифуд", которые не получают зарплату, Собчак не успела.
В целом по Ростовской области за Собчак проголосовало только 1,11% избирателей. По итогам голосования она заняла четвертое место как в регионе, так и в целом по стране. Результаты голосования свидетельствуют о том, что кандидата поддержали исключительно жители городов – в районах области (за исключением Мясниковского района) Собчак не набрала и 1%.