Худшая поддержка у Путина оказалась в Новочеркасске и Гуково

Территория опережающего развития Гуково в антирейтинге городов Ростовской области, составленном RostovGazeta на основании данных Ростовстата, заняла первое место. Город получает дополнительное финансирование из областного и федерального бюджетов (в 2016-м году почти 75% расходов местного бюджета осуществлялось за счет финансовой помощи из областного бюджета), однако на уровне жизни местного населения это никак не сказывается. Средняя заработная плата в городе сохраняется на уровне самых низких в целом по области. При этом официальные доходы первого замглавы администрации города Андрея Зарипова в 2016-м превысили двух миллионов рублей в год, или порядка 166 тысяч рублей в месяц.