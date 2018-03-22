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Posted 22 марта 2018, 14:08

Published 22 марта 2018, 14:08

Modified 17 сентября 2022, 14:59

Updated 17 сентября 2022, 14:59

Власти Ростова намерены построить школу на поляне ЮФУ

22 марта 2018, 14:08
Сюжет
Новости Ростова
Школу планируют построить в Ростове-на-Дону на поляне, где проходят торжества Южного федерального университета, сообщил глава администрации города Виталий Кушнарев.

"Задача в ближайшие два-три года построить четыре новых школы, в том числе в Суворовском, Красном Аксае, Левенцовке и на земельном участке, который мы сегодня оформляем совместно с Агентством ипотечного кредитования в Советском районе на пересечении Зорге и Стачки", - сказал Кушнарев.

Участок находится в собственности Южного федерального университета. "Мы эту работу ведем. Сейчас в процессе передачи. Это очень хороший участок и школа там очень нужна", - отметил сити-менеджер.

По его словам, в этом году был досрочно завершен ремонт одной из школ города. Власти города запланировали в 2018 году также отремонтировать несколько школ и построить две новые в Суворовском микрорайоне и в микрорайоне Красный Аксай.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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