Власти Ростова намерены построить школу на поляне ЮФУ

Posted 22 марта 2018, 14:08
Published 22 марта 2018, 14:08
Modified 17 сентября 2022, 14:59
Updated 17 сентября 2022, 14:59
"Задача в ближайшие два-три года построить четыре новых школы, в том числе в Суворовском, Красном Аксае, Левенцовке и на земельном участке, который мы сегодня оформляем совместно с Агентством ипотечного кредитования в Советском районе на пересечении Зорге и Стачки", - сказал Кушнарев.
Участок находится в собственности Южного федерального университета. "Мы эту работу ведем. Сейчас в процессе передачи. Это очень хороший участок и школа там очень нужна", - отметил сити-менеджер.
По его словам, в этом году был досрочно завершен ремонт одной из школ города. Власти города запланировали в 2018 году также отремонтировать несколько школ и построить две новые в Суворовском микрорайоне и в микрорайоне Красный Аксай.