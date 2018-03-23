Суд признал банкротом крупнейшего в Ростовской области производителя масла

Posted 23 марта 2018, 14:17
Published 23 марта 2018, 14:17
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Заявление о несостоятельности предприятия было подано ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие". Поводом для обращения в суд послужил договор поручительства перед финансовой организацией за исполнение кредитного договора ООО "Мелиор".
В 2015 году между ОАО "Финансовая корпорация Открытие" и ООО "Донское золото" был заключен договор поручительства, в соответствии с которым поручитель взял обязательства отвечать за исполнение ООО "Мелиор" обязательств перед банком. Предоставление банком денежных средств осуществлялось в рамках кредитной линии на срок до 18 мая 2018 года. Заемщик допустил возникновение задолженности, и несмотря на требования банка, до сих пор не погасил ее. В настоящее время в отношении ООО "Мелиор", зарегистрированного в Краснодарском крае, введена процедура наблюдения.
Сумма исковых требований ФК "Открытие" составила более 385,6 миллиона рублей. Суд признал требования истца обоснованными и ввел в отношении ООО "Донское золото" процедуру наблюдения. Временным управляющим был назначен Роман Изварин. Его отчет о результатах процедуры наблюдения будет рассмотрен 20 сентября 2018 года.
По данным системы СПАРК, выручка от продажи ООО "Донское золото" по итогам 2016 года составила четыре миллиарда рублей, а прибыль - всего 694 тысячи рублей, что практически соответствует показателю 2015 года. Чистые активы компании составляют 1,3 миллиона рублей. Имеются сведения о банкротстве дочерней компании ООО "Донское золото" — ООО "Лиман", а также о том, что за последний год на предприятии дважды происходила смена руководства.
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