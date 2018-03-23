Суд признал банкротом крупнейшего в Ростовской области производителя масла

В 2015 году между ОАО "Финансовая корпорация Открытие" и ООО "Донское золото" был заключен договор поручительства, в соответствии с которым поручитель взял обязательства отвечать за исполнение ООО "Мелиор" обязательств перед банком. Предоставление банком денежных средств осуществлялось в рамках кредитной линии на срок до 18 мая 2018 года. Заемщик допустил возникновение задолженности, и несмотря на требования банка, до сих пор не погасил ее. В настоящее время в отношении ООО "Мелиор", зарегистрированного в Краснодарском крае, введена процедура наблюдения.