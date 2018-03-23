Трамвайное депо Ростова подаст иск на "Ревизорро" за незаконную съемку

Ранее ведущая телеканала "Пятница" Оксана Щербакова для программы "Ревизорро-Медицинно" засняла, как одному из молодых людей стало плохо в городском трамвае, и которому якобы не оказали медпомощь. Съемочная группа устроила скандал в трамвайном депо и в администрации города. Щербакова потребовала дать ей комментарий по происшествию в городском трамвае, но дожидаться его не стала, заявив, что комментаторы ей не нужны. По словам начальника пресс-службы городской администрации Марии Давыдовой, с момента съемки передачи до выхода ее в эфир никто из журналистов телеканала так и не обратился за получением комментария. Программа вышла в эфир 13 марта.