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Posted 23 марта 2018, 16:24

Published 23 марта 2018, 16:24

Modified 1 октября, 13:40

Updated 1 октября, 13:40

Трамвайное депо Ростова подаст иск на "Ревизорро" за незаконную съемку

23 марта 2018, 16:24
"Ростовская транспортная компания" подаст иск в суд на телеканал "Пятница" за организацию незаконной съемки на территории трамвайного депо города Ростова-на-Дону, сообщил RostovGazeta источник в администрации города.

Ранее ведущая телеканала "Пятница" Оксана Щербакова для программы "Ревизорро-Медицинно" засняла, как одному из молодых людей стало плохо в городском трамвае, и которому якобы не оказали медпомощь. Съемочная группа устроила скандал в трамвайном депо и в администрации города. Щербакова потребовала дать ей комментарий по происшествию в городском трамвае, но дожидаться его не стала, заявив, что комментаторы ей не нужны. По словам начальника пресс-службы городской администрации Марии Давыдовой, с момента съемки передачи до выхода ее в эфир никто из журналистов телеканала так и не обратился за получением комментария. Программа вышла в эфир 13 марта.

"Сейчас готовится иск на телеканал за распространение сведений, которые порочат деловую репутацию "Ростовской транспортной компании", а также за незаконное проникновение на ее территорию", - сообщил RostovGazeta источник.

По данному факту был вызван наряд полиции, имеются видеозаписи, которые подтверждают незаконное проникновение на территорию трамвайного депо. Съемки программы велись 22 октября 2017 года.

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