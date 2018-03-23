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Posted 23 марта 2018, 10:01

Published 23 марта 2018, 10:01

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

В Ростовской области скоростной интернет в 2018 г получат 200 медучреждений

23 марта 2018, 10:01
За год в Ростовской области оснастили высокоскоростным интернетом 108 корпусов лечебно-профилактических учреждений, говорится в сообщении регионального правительства.

Так, в 2017 году доступом к высокоскоростному интернету обеспечили 74 медучреждения, расположенные в селах 28 районов области и 34 городских учреждения.

Однако, по словам главы региона Василия Голубева, работы в этом направлении остается еще очень много.

"Перед нами стоит задача до конца года увеличить число медучреждений в регионе, получивших быстрый интернет, до 200 объектов", - сообщил министр связи РФ Николай Никифоров. Кроме того, он отметил хороший темп реализации в донском регионе проекта по устранению цифрового неравенства в маленьких населенных пунктах.

Так, почти в 200 населенных пунктах области были смонтированы и работают Wi-Fi точки коллективного доступа к Сети, а протяженность опто-волоконных линий связи превышает 2 тысячи километров. Глава минсвязи РФ пообещал содействовать увеличению объемом инвестиций на реализацию данной программы, в соответствии с которой в 2018 году в еще 196 пунктах Ростовской области предстоит установить точки коллективного доступа в Интернет.

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