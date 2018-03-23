В Ростовской области скоростной интернет в 2018 г получат 200 медучреждений

Так, почти в 200 населенных пунктах области были смонтированы и работают Wi-Fi точки коллективного доступа к Сети, а протяженность опто-волоконных линий связи превышает 2 тысячи километров. Глава минсвязи РФ пообещал содействовать увеличению объемом инвестиций на реализацию данной программы, в соответствии с которой в 2018 году в еще 196 пунктах Ростовской области предстоит установить точки коллективного доступа в Интернет.