Стали известны самые надежные подержанные авто 2017 г

"В рейтинг вошли модели, которые пользуются спросом из-за надежности. На первом месте оказался Ford Focus, ему удалось покрыть 1,26% общего авторынка подержаных машин в РФ. Далее идет Opel Astra, доля которой составила 1,21%", - сказано в сообщении.