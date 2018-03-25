Стали известны самые надежные подержанные авто 2017 г

Posted 25 марта 2018, 10:13
Published 25 марта 2018, 10:13
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"В рейтинг вошли модели, которые пользуются спросом из-за надежности. На первом месте оказался Ford Focus, ему удалось покрыть 1,26% общего авторынка подержаных машин в РФ. Далее идет Opel Astra, доля которой составила 1,21%", - сказано в сообщении.
На третьем месте оказалась Skoda Octavia с показателем 0,91%. Ее популярность не падает уже несколько лет.
Отмечается, что в число надежных автобрендов в плане сохранения стоимости вошли Toyota, Land Rover и Lexus.
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