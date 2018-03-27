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Posted 27 марта 2018, 07:31

Published 27 марта 2018, 07:31

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Имя свидетеля случайно рассекретили на суде против террориста в Ростове

27 марта 2018, 07:31
В Северо-Кавказском окружном военном суде в ходе судебного заседания в отношении Бадрудди Даудова, обвиняемого в подготовке теракта в 1995 году в Буденновске, один из потерпевших, инициалы которого до этого были засекречены, стал давать показания под своей настоящей фамилией, передает корреспондент RostovGazeta.

В понедельник, в ходе судебного заседания, трое потерпевших по делу узнали в Даудове человека, который участвовал в захвате больницы и удерживал в ней заложников.

Один из потерпевших в ходе следствия был засекречен под псевдонимом "Иванов", так как опасался за свою жизнь и жизнь своих близких. В ходе судебного заседания свидетель забыл, что выступал как засекреченный свидетель, и назвал свое настоящее имя и фамилию.

"Уже засветился, что поделаешь", - сообщил потерпевший.

Бадрудди Даудов обвиняется по статьям "Бандитизм" и "Похищение человека". Летом 1995 года 200 человек под предводительством Шамиля Басаева захватили более полутора тысячи человек в Буденновске. Всех заложников преступники привели в больницу и поочередно расстреливали. В результате теракта погибли 129 человек, пострадали более 415 человек.

#Общество#Новости
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