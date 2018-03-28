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Posted 28 марта 2018, 13:49

Published 28 марта 2018, 13:49

Modified 1 октября, 13:54

Updated 1 октября, 13:54

Ростовский зоопарк отменил все мероприятия из-за трагедии в Кемерово

28 марта 2018, 13:49
День тишины объявил в среду зоопарк в Ростове-на-Дону из-за трагических событий в Кемерово, сообщается в соцсетях зоосада.

"В связи с трагическими событиями в городе Кемерово все развлекательные мероприятия сегодня отменяются", - сказано в сообщении.

Кроме того, в среду в Ростове провели благотворительный сбор средств доя пострадавших в страшном пожаре в Кемерово.

Напомним, при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли свыше 60 человек, в том числе много детей.

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