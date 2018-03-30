Блогера Варламова решили женить на ростовчанке для продвижения города

Posted 30 марта 2018, 15:22
Published 30 марта 2018, 15:22
Modified 1 октября, 15:12
Updated 1 октября, 15:12
"Басте, к примеру, никто не платит за то, что на каждом концерте он заявляет, что из Ростова-на-Дону", - сказал Матвиенко, добавляя, что нужно использовать любые возможности, чтобы влиять на лидеров мнений.
"Блогеры, соответственно, местные. Это люди, которые не обязаны транслировать (бренд Ростовской области – прим. ред.), но мы с ними дружим, и они транслируют. Помимо явных наших партнеров, я специально взял Варламова, как одного из самых продвинутых блогеров. При всякой возможности, может племянница замуж вышла... При любой возможности нужно воздействовать на агентов всеми ресурсами, эногастрономическими, в первую очередь", - отметил он.
Варламов прославился своими скандальными репортажами о проблемах городов России. В Ростове-на-Дону он отметил парковки, за которые можно не платить, плохую транспортную систему, не рассчитанную на большое количество жителей, узкую набережную, не предусмотренную для того, чтобы по ней одновременно гуляли два человека и другие проблемы в городе.
Матвиенко предложил также использовать в продвижении туристической привлекательности Ростовской области ее красивые виды, "где люди уже сегодня делают селфи". Как пояснил RostovGazeta Матвиенко, власти не намерены создавать новые планы для селфи в регионе, а планируют усилить узнаваемость тех мест, на фоне которых уже сегодня делают больше всего фотографий.
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