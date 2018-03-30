Блогера Варламова решили женить на ростовчанке для продвижения города

"Блогеры, соответственно, местные. Это люди, которые не обязаны транслировать (бренд Ростовской области – прим. ред.), но мы с ними дружим, и они транслируют. Помимо явных наших партнеров, я специально взял Варламова, как одного из самых продвинутых блогеров. При всякой возможности, может племянница замуж вышла... При любой возможности нужно воздействовать на агентов всеми ресурсами, эногастрономическими, в первую очередь", - отметил он.