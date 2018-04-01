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Posted 1 апреля 2018, 03:06

Published 1 апреля 2018, 03:06

Modified 1 октября, 15:18

Updated 1 октября, 15:18

Видео гонки болида Formula-E с двумя самолетами появилось в Сети

1 апреля 2018, 03:06
Гоночные заезд болида Spark SRT_01E с двумя пассажирскими самолетами Qatar Airways прошел на территории аэропорта Дохи, пишет РИА "Новости".

Видео гонки было опубликовано на канале YouTube. По информации СМИ, болидом управлял бельгийский спортсмен Жером Д&#39;Амброзио, который принимает участие в гонках с 2014 года.

Первый заезд был совершен с взлетающим лайнером Airbus, второй, с заходящим на посадку Boeing 787 Dreamliner.

Из видео следует, что болид, сначала не уступавший в скорости самолетам, постепенно начинает отставать от них. Скорость гоночного автомобиля при этом составила 225 километра в час, а скорость лайнера до отрыва от земли составил 944 километра в час.

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#Технологии#Новости#Видео
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