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Posted 3 апреля 2018, 13:48

Published 3 апреля 2018, 13:48

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

"Ресо-Гарантия" заплатит 6 млн руб компании, потерявшей груз "Глории Джинс"

3 апреля 2018, 13:48
Арбитражный суд Республики Татарстан удовлетворил иск транспортной компании "Делко", которая потеряла при транспортировке товар ростовского производителя одежды под брендом "Глория Джинс", следует из информации на сайте "Электронное правосудие".

Напомним, что в ноябре 2017 года по решению суда ЗАО "Корпорация "Глория Джинс" взыскала с ООО "Делко" более шести миллионов рублей за недостачу груза. Речь идет о происшествии, зафиксированном в 2015 году, когда на автодороге Пермь-Екатеринбург неизвестные разрезали тент грузового автомобиля SCANIA и похитили 150 коробок, в которых находилась одежда ростовского производителя.

Однако между СПАО "Ресо-Гарантия" и транспортной компанией "Делко" был заключен договор страхования ответственности грузоперевозчика, в котором в числе прочих был оговорен риск ответственности за потерю груза.

Страховая компания не представила доказательств того, что страховой случай наступил вследствие умысла страхователя. Суд взыскал с СПАО "Ресо-Гарантия" шесть миллионов рублей в пользу грузоперевозчика.

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#Экономика#Новости
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