"Ресо-Гарантия" заплатит 6 млн руб компании, потерявшей груз "Глории Джинс"

Posted 3 апреля 2018, 13:48
Published 3 апреля 2018, 13:48
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Напомним, что в ноябре 2017 года по решению суда ЗАО "Корпорация "Глория Джинс" взыскала с ООО "Делко" более шести миллионов рублей за недостачу груза. Речь идет о происшествии, зафиксированном в 2015 году, когда на автодороге Пермь-Екатеринбург неизвестные разрезали тент грузового автомобиля SCANIA и похитили 150 коробок, в которых находилась одежда ростовского производителя.
Однако между СПАО "Ресо-Гарантия" и транспортной компанией "Делко" был заключен договор страхования ответственности грузоперевозчика, в котором в числе прочих был оговорен риск ответственности за потерю груза.
Страховая компания не представила доказательств того, что страховой случай наступил вследствие умысла страхователя. Суд взыскал с СПАО "Ресо-Гарантия" шесть миллионов рублей в пользу грузоперевозчика.
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