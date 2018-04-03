"Ресо-Гарантия" заплатит 6 млн руб компании, потерявшей груз "Глории Джинс"

Напомним, что в ноябре 2017 года по решению суда ЗАО "Корпорация "Глория Джинс" взыскала с ООО "Делко" более шести миллионов рублей за недостачу груза. Речь идет о происшествии, зафиксированном в 2015 году, когда на автодороге Пермь-Екатеринбург неизвестные разрезали тент грузового автомобиля SCANIA и похитили 150 коробок, в которых находилась одежда ростовского производителя.