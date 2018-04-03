rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 апреля 2018, 14:33

Published 3 апреля 2018, 14:33

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

ТАНТК им. Бериева подал в суд на МЧС в Хабаровском крае из-за 6 млн рублей

3 апреля 2018, 14:33
Арбитражный суд Хабаровского края принял к производству исковое заявление Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева к ФГБУ "Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России", данная информация содержится на сайте "Электронное правосудие".

Заявление было подано 23 марта 2018 года. Сумма исковых требований составила 6,3 миллиона рублей. Предварительное судебное заседание Арбитражного суда и судебное разбирательство по существу назначено на 25 апреля 2018 года.

Ранее Арбитражный суд Ростовской области взыскал с предприятия "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" 25 миллионов рублей в пользу "Концерна радиостроения "Вега".

Также на предприятии произошло массовое отравление работников таллием. Завод заявляет, что этот металл на производстве не используется. По факту произошедшего завели уголовное дело.

р2

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика