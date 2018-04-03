ТАНТК им. Бериева подал в суд на МЧС в Хабаровском крае из-за 6 млн рублей

Арбитражный суд Хабаровского края принял к производству исковое заявление Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева к ФГБУ "Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России", данная информация содержится на сайте "Электронное правосудие".

Заявление было подано 23 марта 2018 года. Сумма исковых требований составила 6,3 миллиона рублей. Предварительное судебное заседание Арбитражного суда и судебное разбирательство по существу назначено на 25 апреля 2018 года. Ранее Арбитражный суд Ростовской области взыскал с предприятия "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" 25 миллионов рублей в пользу "Концерна радиостроения "Вега". Также на предприятии произошло массовое отравление работников таллием. Завод заявляет, что этот металл на производстве не используется. По факту произошедшего завели уголовное дело. р2