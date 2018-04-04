"Ростов-Дон" заявил, что разгром ставропольцев — тренировка перед Европой

В матче против Ставрополя во вторник составы игроков "Ростов-Дона" на поле менялись каждые 15 минут. В результате – команда пропустила 27 мячей от соперника. Напомним, на выезде 30 марта команда обыграла ставропольцев со счетом 21:27. Как пояснила исход игры старший тренер, "те, кто поймали игровой темп, садились на скамейки, а те, кто выходили им на замену, только набирали его". Такую тактику, по словам Березняк, было важно отработать перед предстоящей игрой на выезде с венгерским "Ференцварошем", которая состоится уже 7 апреля.