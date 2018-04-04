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"Ростов-Дон" заявил, что разгром ставропольцев — тренировка перед Европой

4 апреля 2018, 16:17
Гандбольный клуб "Ростов-Дон" решил потренироваться на команде из Ставрополя в рамках чемпионата России перед более ответственным матчем Лиги чемпионов, сообщила на послематчевой пресс-конференции старший тренер ростовской команды Татьяна Березняк.

Встреча завершилась со счетом 38:27 в пользу ростовчан.

"Сегодня мы сыграли вторую игру против "Ставрополье-СКФУ". Нашей задачей во время этого матча было посмотреть всех игроков, как они будут защищаться в той или иной ситуации. Команда из Ставрополя – команда бьющаяся, играющая до конца, и сегодня мы смогли испробовать все, что хотели", - сказала старший тренер.

В матче против Ставрополя во вторник составы игроков "Ростов-Дона" на поле менялись каждые 15 минут. В результате – команда пропустила 27 мячей от соперника. Напомним, на выезде 30 марта команда обыграла ставропольцев со счетом 21:27. Как пояснила исход игры старший тренер, "те, кто поймали игровой темп, садились на скамейки, а те, кто выходили им на замену, только набирали его". Такую тактику, по словам Березняк, было важно отработать перед предстоящей игрой на выезде с венгерским "Ференцварошем", которая состоится уже 7 апреля.

Главный тренер "Ставрополье-СКФУ" Виталий Волынченко объяснил проигрыш ставропольской команды усталостью после длительного, около шестичасового переезда из Ставрополя.

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